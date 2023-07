Fabiola Martínez, cansada del culebrón de Bertín y Chabeli: "Todo esto me resbala"

Tres meses después de que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciasen su divorcio después de veinte años amor, catorce de matrimonio y dos hijos en común, el artista conoció a la exviceversa Chabeli Navarro. Una relación de amistad 'muy especial' que duró unos cinco meses y que en propias palabras de la joven "fue muy intensa". Tanto, que ese mismo verano pasó tiempo en la finca del cantante donde coincidió con familiares, los hijos de Bertín e incluso los padres de Fabiola.

Durante ese año, Fabiola habló hasta en tres ocasiones en diferentes medios de comunicación sobre cómo ha sido su ruptura con el padre de sus hijos, entrevistas que no parecieron sentar bien al artista, y así se lo habría hecho saber a Chabeli: "Me decía que no entendía porque hablaba de él si tenían muy buena relación. Que se llevaba bien con todas sus ex y que con esta pretendía hacerlo también", desveló la ‘amiga especial’ del cantante en una entrevista que ahora ha hecho pública el programa Y ahora Sonsoles y que fue grabada en octubre de 2021.

Esta no habría sido la única confidencia que Bertín habría hecho a su entonces amiga, pues según la empresaria también le dijo que sus hijos se quedaban ese verano con él porque Fabiola así lo había dispuesto: "Él ha pasado todo verano con sus hijos porque ella le ha dicho que se quedase con los niños. De hecho los niños también prefieren quedarse en la finca".

La reacción de Fabiola

La venezolana escuchó este viernes las declaraciones desde el plató de Antena 3, negándose a responder a todo lo que tenga que ver con el nuevo culebrón protagonizado por su exmarido: "Todo esto ni me va ni me viene".

Visiblemente cansada de cada semana tener que hacer frente a nuevas informaciones, Fabiola confesó estar atravesando una etapa complicada porque quiere centrarse en su vida y no opinar sobre la de otros: "No tengo absolutamente nada que ver en esta historia ni tengo nada que opinar (…) Todo esto me resbala. El problema es que para mucha gente que pueda pensar que yo estoy cobrando por hablar de este tema, no es verdad. Yo estoy aquí para hablar de actualidad. Esto es actualidad pero en la parte personal me permito no opinar".

Confesó que todo esto "ya no le afecta", en parte gracias al "trabajo de superación personal" que lleva realizando desde que anunció su separación: "Es que estoy no tiene que ver conmigo y por tanto no me afecta. Esto lleva mucho trabajo de superación personal. Lo único que veréis es que la gente se da cuenta de mi incomodidad".