El obstáculo que Sofía tendría que superar para seguir a su hermana: "Le gustaría mucho"

La infanta Sofía, de 16 años, inicia una nueva etapa en su formación después de haber completado sus estudios de educación secundaria en el colegio privado de Santa María de los Rosales de Madrid. Con su ingreso en el UWC Atlantic College de Gales empieza el primero de los dos cursos de Bachillerato que ya afrontó su hermana leonor.

Queda la duda si, como hace dos años, habrá imagen de la hija menor de los reyes en el aeropuerto despidiéndose de sus padres.

Tal y como desveló la periodista Isabel González en Y ahora Sonsoles, "va a ver foto, pero no seamos tan ansiosos". Queda por ver, por tanto, si es despedida en el aeropuerto o imágenes oficiales de la infanta en el colegio, tal y como también ocurrió con Leonor.

¿Pero qué pasará después? González aseguró que "Sofía va a cursar estudios militares, pero está por ver ya que tendría que haber Real Decreto. Pero sería lo lógico por ser la segunda en línea de sucesión. Pero no hay nada firmado, no es una confirmación absoluta que lo vaya a cursar. Pero me dicen que probablemente le gustaría mucho".

La previsión es que la infanta compagine sus estudios en Gales con su participación en actos oficiales durante los parones de vacaciones que hay durante el curso.

El primer paréntesis será del 27 de octubre al 5 de noviembre, por lo que la hija menor de los reyes no asistiría ni al desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre, ni a los Premios Princesa de Asturias en Oviedo previstos el día 20 de ese mes.