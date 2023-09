Cuenta atrás para la boda de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré

Boda a la vista el próximo 23 de septiembre. De dos deportistas, la gallega Ana Peleteiro y el francés Benjamín Compaoré. Hace un año que se comprometieron. De modo original, al menos por el lugar donde se produjo, en plena calle. Hace unos pocos meses fueron padres de una niña, a la que impusieron el nombre de Lúa.

Ana Peleteiro Brion, de 27 años, nacida en Ribeira, es hija de madre gallega y padre desconocido, adoptada después. Es una formidable atleta, especialista en triple salto, que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, consiguiendo la medalla de bronce. Dos años después no pudo seguir aspirando a más triunfos al estar embarazada. No lo lamentó.

Antes de conocer a quien va a convertirse en su marido fue novia de otro atleta, el portugués Nelson Évora, especialista asimismo en triple salto, como ella. Se enamoraron tras conocerse en Guadalajara, donde Ana Peleteiro vivía desde 2016. Pero la pareja se deshizo. Su actual compañero, Benjamín Compaoré, también es campeón de Europa de triple salto. Tiene tres hijas de una anterior relación.

Ana, con su familia

Ana Peleteiro intervino en la película Madres paralelas. En 2013 recibió el premio Princesa de Asturias. Declaró no hace mucho: "Me gustaría conocer mis orígenes, mas no busco a mi familia biológica. Siempre supe que era adoptada".

Para estar con Benjamín y su niña, Ana ha renunciado al mundial de atletismo. Y celebrará su luna de miel en un safari por tierras africanas.