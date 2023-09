La discreta vida privada de Jaime Cantizano

Llevaba unos años Jaime Cantizano sin aparecer en televisión, en cierto modo relegado a la radio. Y a este gaditano, sin despreciar ese último medio, le va más el primero. Es guapo, simpático y se desenvuelve con naturalidad y encanto ante las cámaras. En "Mañaneros", a través de la 1 de Televisión Española lo podemos ver de lunes a viernes. Un reto que afronta a los cincuenta años cumplidos el pasado 22 de julio. Es jerezano, aunque no se le nota mucho el acento andaluz. Padre de un niño por gestación subrogada nacido hace siete años el 28 de julio. Casualidad que viniera al mundo casi el mismo día del aniversario del presentador.

"Mi hijo me ha cambiado la vida", comenta Jaime. El chico se llama Leo y ya, resuelto, le ha dicho a su padre dos cosas importantes: que si piensa tener un marido y que a ver si le da pronto un hermanito. Con el trabajo que tiene encima Jaime, dedicándole muchas horas del día a su reciente programa matinal, son sus progenitores los que se ocupan del pequeño cuando pasan largas temporadas en Madrid. Y si no, Jaime se las compone para que alguien de confianza atienda a Leo, que por su edad ya va al colegio.

Tener un rorro por vientre de alquiler no es algo sencillo. Muy pocos países lo permiten, pero no en España. A tenor de los que han recurrido a ese medio, es en Estados Unidos donde los trámites parecen ser menos engorrosos. Así, al menos, supimos cuando Ricky Martin, Miguel Bosé y el actor Javier Cámara disfrutaron de esa paternidad vía Norteamérica. Desembolsaron desde luego una importante cantidad en dólares, que no suelen hacerla pública. Jaime Campuzano se lo ha podido permitir, porque en sus ya muchos años de profesión, ha sabido ahorrar y labrarse un buen patrimonio.

Recordemos que, tras una etapa a partir de los diecisiete años cuando empezó en una emisora de su ciudad natal, Jerez de la Frontera, dio el salto a televisión. Entre sus programas más recordados, están: "Sabor a ti" (dijo entonces que se había convertido "en un chico Ana Rosa"), "¿Dónde estás, corazón?", "¡Mira quien baila!" y otros. En Antena 3 y en Canal Sur es donde más tiempo ha trabajado. Y nunca lamentó haber abandonado sus estudios de Ciencias Empresariales para ser un locutor-presentador. Es elegante, maneja un vocabulario con clara dicción y transmite buena comunicación con oyentes y televidentes.

Dada su popularidad, Jaime Cantizano fue contratado por una importante firma de cosmética, para ser eso que llaman "imagen". Que utilizó un eslogan para poner evidencia que el fichaje había sido "por su profesionalidad, belleza y armonía personal". Y es que se trata de uno de los hombres más atractivos entre los que aparecen en televisión. Circuló una lista en la que aparecía junto a otros colegas y actores, entre ellos: Hugo Silva, Miguel Ángel Silvestre, Rodolfo Sancho, Jesús Vázquez, Miguel Ángel Muñoz…

Con cuarenta y siete años, hace tres, Jaime Cantizano Camacho arrastró una crisis personal, en parte relacionada con su físico, creyéndose haber perdido parte de su gran atractivo y acaso también por su condición sexual y la vida que llevaba. Sintió que le habían aparecido algunas arrugas en el rostro. La verdad es que con su medio siglo de vida a cuestas, da la impresión de ser más joven. Se ha cuidado siempre practicando deporte y siguiendo dietas alimenticias. No hay otros milagros para evitar tener barriga, entre otras adiposidades que son enemigas de quien hay de dar la cara en televisión. Es lo que decía mi recordado amigo Joaquín Prat (padre): "Mi jeta es mi oficina".

Jaime es un tipo sensible, que en sus años jóvenes se dedicaba a pintar en sus ratos libres. Tiene buen humor y una bonita sonrisa con la que empatiza en seguida con los telespectadores. Y con los oyentes de radio también porque su voz es muy agradable.

Y ahora dejamos de lado esos piropos, como si este texto fuera hagiografía del comunicador jerezano, para subrayar su vida íntima, que en general se desconoce, pues Jaime ha sabido ser muy discreto y no son muchas las imágenes que existen con sus parejas sentimentales. Hay dos que son las que han trascendido. Una, el bailarín argentino Carlos Marín. Pero como éste trabajaba habitualmente en Nueva York, la relación entre ambos fue enfriándose. Un empresario y diseñador de modas, Sergio Contreras, es quien ha sido su amor en los últimos años.

Cantizano es sincero y declara que no le gusta la soltería. Pero el caso es que no ha dado el paso para casarse, civilmente se entiende, dada su condición. Circuló hace tiempo el bulo de que se había casado con un jugador de fútbol sevillano. Y en otra de sus confidencias, dejó dicho que si un día le da por sellar su unión con un novio, no se enterará nadie. Como hombre de radio y televisión no debía estar tan seguro de eso.