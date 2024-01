La dramático final de David Soul: alcoholizado, en silla de ruedas y en la ruina

La muerte de David Soul a los ochenta años en la víspera de Reyes Magos nos lleva, inevitablemente, al tiempo en que se había convertido en uno de los actores más populares en todo el mundo gracias a la serie "Starsky y Hutch", compartida con su colega y amigo Paul Michael Glaser. Aquel incorporaba el personaje del sargento Kenneth Richard "Hut" Huthinson. Ambos, dos agentes que se enfrentaban al crimen organizado en una ciudad ficticia de California. Detectives que se permitían ciertas licencias. David era el rubio, para identificarlo. Quizás más guapo que el moreno Glaser. Y además daba envidia cuando pilotaba un "Ford Gran Torino" de color rojo. La casa fabricante de tan espectacular vehículo aprovechó la publicidad de la serie para comercializar una partida limitada, con un precio prohibitivo.

Si David Soul ganó fama y dinero, su época final, la de sus últimos veintitantos años ha sido complicada. Porque se dio a la bebida convirtiéndose en un tipo violento que hasta maltrataba a una de sus esposas. Tuvo cinco. Y seis hijos. Su desaparición nos ha llenado de nostalgia por el éxito de la serie "Starsky y Hutch". Y de pena por otro lado al conocer que David Soul ha muerto en Londres prácticamente en la ruina.

Había nacido en Chicago el 28 de agosto de 1943 y se llamaba en realidad David Solberg. Hasta que se independizó de su familia puede decirse que su vida estuvo a merced de cuanto disponía su padre, que era sacerdote luterano, consejero religioso y profesor de Historia y Ciencias Políticas, quien hubo de trasladarse desde Estados Unidos a varios países para desempeñar el cargo mencionado. A Berlín, en 1949, luego de regreso a Dakota del Sur, después a México. Todos esos destinos movieron al futuro actor y cantante a plantearse su dedicación a la política: participó en campañas a favor de John F. Kennedy. Y hasta, pensando en su progenitor, pensaba asimismo dedicarse en el futuro a la diplomacia, para lo cual siguió un curso, hasta que se desanimó.

La verdad es que David soñó asimismo en su juventud practicar profesionalmente el béisbol. Pero en 1967 optó por convertirse en cantante y como tal consiguió debutar en un canal de televisión. De allí le salió un contrato como actor en la serie "Flipper", rodeado de delfines. Participó por vez primera en una película al lado de Donald Sutherland y Timotty Bottoms. Y ya en 1975 es cuando consiguió la mejor oportunidad de su vida, como coprotagonista de la serie "Starsky y Hutch", con su melena rubia, ropa deportiva y aire atlético. Mujeriego en la pequeña pantalla y mujeriego en la vida real, como más adelante contaremos.

Durante la emisión de la serie, David Soul tuvo ocasión de alternar con la música romántica, grabó cinco discos y consiguió llegar al número 1 de las listas de la revista "Billboard" con su canción "Don´t Give Up on Us", el año 1976.

Cuatro temporadas duró las emisiones de la serie. David Soul, simpático, a menudo sonriente, vitalista, en un rasgo de sinceridad declaraba ser un autodidacta como actor, pues en realidad no había empezado a serlo con una adecuada formación. El caso es, como decíamos líneas atrás, que ganó mucho dinero y era conocido en un montón de países. Pero llegó el momento en el que los productores de "Starsky y Hutch" comprobaron que ya no concitaba en 1979 el interés inicial, que las cifras de seguidores iba mermando y de golpe y porrazo dejaron de rodarla.

Lógicamente a David y a su compañero eso les afectó muchísimo. Ninguno de los dos, pese a que continuaran en el mundo del espectáculo, lograron siquiera acercarse mínimamente al exitazo de la serie. David ya tenía, al margen de ella, un currículo en el que figuraba su participación, no en papeles de protagonista, en ciertas películas de éxito, como la de 1973 "Harry el fuerte", el inicio de una serie de títulos de Clint Easwood que le proporcionaron a éste una gran fortuna. David también apareció en un papel discreto en "Johnny cogió su fusil". En realidad se dedicó más a la televisión, en otras series como "Mc Milland and wife", "Star Trek: la serie original", "Las calles de San Francisco"… Desde luego en cometidos menos importantes que en su ayer. En televisiones francesas y canadienses actuó en algunas ocasiones también.

Un día se cansó de la vida que llevaba en los Estados Unidos y decidió marcharse a Inglaterra. En Londres intervino en representaciones teatrales en la década de los 90 en el West End. Su larga estancia en Gran Bretaña le empujó a conseguir la nacional inglesa en 2004. Y allí viviría el resto de sus días, hasta el presente. En ese año mencionado David Soul recibió una propuesta, que aceptó con placer inmediatamente: la de reunirse con su antiguo compañero, Paul Michael Glasser, para tomar parte en un "remake" cinematográfico de "Starsky y Hutch". Claro está sólo como una colaboración, apareciendo unos pocos momentos junto a los nuevos protagonistas, la pareja formada por Ben Stiller y Owen Stiller. Un guiño al pasado que no era lo mismo que veinticinco años atrás, por muy bien que interpretaran sus personajes los mentados actores.

Hemos dejado para el final su itinerario sentimental. Ligues aparte, de los muchos que tuvo, citemos sus cinco matrimonios. Desde 1963 hasta 1966 estuvo casado con la actriz Mimi Solberg (el apellido era el real de David). Duró más su matrimonio con la intérprete y productora Karen Carlson, siete años a partir de 1968. Seis junto a Patricia Anne Carnel Sherman. Embarazada de siete meses recibió un rotunda paliza de David Soul, en la época en la que ya estaba alcoholizado, y se comportaba con mucha violencia en su hogar. El divorcio acabó con aquellos dramáticos episodios en 1986, cuando el actor estaba semi acabado. Pero al año siguiente volvió a contraer su cuarto enlace con la actriz Julia Nickson, que lo soportó hasta su ruptura en 1993. Pasaron unos años en los que, aunque las mujeres seguían siendo su obsesión, ya no quería para nada pasar por un juzgado. Lo que sí hizo finalmente en 2010 con la que ha sido su última esposa, Helen Snell, que es quien ha informado del fallecimiento de David Soul.

Desgraciados han sido los últimos tiempos de David Soul, porque no supo controlar su existencia. En el aspecto económico había ido dilapidando los ahorros que poseía de su buena época, la de "Starsky y Hutch", tantas veces mencionada. Además, no supo invertir su dinero, y lo hizo en la producción de unos documentales que lo llevaron casi a la ruina. Estaba cantado que iba a quedarse casi en la calle, en silla de ruedas, con problemas pulmonares que fueron causa de un cáncer severo, consecuencia de su adicción al tabaco. Y así, viviendo modestamente, desahuciado y lejos de los focos del pasado, se ha marchado de este mundo quien había sido un ídolo en la televisión, siquiera por unos pocos años.