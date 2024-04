Paloma Cuevas y Luis Miguel sorprenden con una lujosa escapada al extranjero

Tal y como se esperaba, Paloma Cuevas y Luis Miguel han pasado la Semana Santa en España. Pero, a diferencia de años anteriores, esta vez han sorprendido con el destino elegido.

Según la periodista Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, la española ha disfrutado de una luna de miel muy familiar ,con sus dos hijas y Luis Miguel en Madrid y, más tarde, con los padres de Paloma. Un destino al que se añade otro internacional del que, en realidad, todavía están disfrutando.

"Han hecho un poquito de todo. Han pasado por Madrid, han estado con la familia de Paloma con la que se encuentran súper a gusto. Tienen la suerte de estar disfrutando de un ambiente muy familiar y muy recogido, y después se han ido fuera de España. Sé que las personitas que están cerca de Paloma también han estado con ellos toda la Semana Santa. Todavía están apurando algún día porque hasta el jueves no retoma la gira musical y hasta ahí podemos ver", ha dicho la periodista.

Devota de la Semana Santa, Paloma no podía sin embargo obviar las celebraciones de estos días en nuestro país. El destino final, sin embargo, sorprende: un resort de lujo desconocido pero que podría estar en Bahamas, una de las ubicaciones favorita de la ex de Enrique Ponce.

Una imagen en las redes de Paloma va en esa dirección, aunque las fechas no coinciden por el cuidado por la intimidad que despliega la pareja de Luis Miguel: "Son villas que no compartes con nadie, que puedes estar ahí solo y no te va a encontrar absolutamente nadie. Pero esa imagen en esa fecha no coincide que sea una imagen en directo".