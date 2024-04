Elle Macpherson sigue desfilando a sus 60 años

Una de las implacables autoexigencias que se imponen las propias "top models", si es que quieren mantener su "status quo" en una carrera como las suyas en la que es imprescindible mantener un físico a prueba de críticas malsanas, consiste en no rebasar el peso habitual, además de cuidar otros aspectos relacionados con su belleza. Quien sigue sujeta a esas rigurosas normas, que implican un constante sacrificio, es Elle Macpherson. Lo noticiable es que continúa desfilando por las alfombras rojas de las grandes casas de moda; así cuando el pasado 29 de marzo cumplió sesenta años, una edad que para las profesionales de su oficio ya la disfrutan como jubiladas. Ellen constituye una de las escasas excepciones.

Nacida en Sydney, Australia, en 1964, Eleanor Nancy Gow llamaba ya la atención a sus dieciséis años, cuando medía un metro y ochenta y tres centímetros, pesando sesenta y un kilos. Era una buena deportista. Calzaba un cuarenta y cuatro. Sus padres se separaron y ella tomó para su carrera de modelo el apellido de quien fue el nuevo marido de su madre, su padrastro Neil McPherson: le resultó más eufónico que el suyo propio.

La verdad es que en su juventud nunca pensó en ganarse la vida desfilando por las pasarelas o siendo modelo de revistas. Cursaba primero de Derecho cuando durante unas vacaciones en la nieve en la estación de Aspen (Colorado) un cazatalentos se fijó en ella proponiéndole trabajar en el mundo de la moda. Ella aceptó la propuesta y se trasladó a vivir en Nueva York, abandonando sus estudios universitarios.

Elle Macpherson | Archivo

En poco tiempo se convirtió en una "top model" cotizadísima. Fue portada de Time, publicación que en 1986 la denominó "El Cuerpo". Quien fuera responsable de ese sobrenombre no debió tener en cuenta que veinte años antes le había sido designado a la entonces imponente "sex symbol" de la pantalla Raquel Welch.

Elle (apócope de su nombre, Eleanor) se casó en dos ocasiones y se comprometió en otra. Tenía sólo veintiún años cuando celebró su primera boda con el fotógrafo de modas Gilles Bensimon, creativo precisamente de la importante revista "Elle". Le llevaba veinte años. Cuatro más tarde se divorciaron. Sin ganas de tropezar en la misma piedra convivio con el inversor suizo Arpad Busson desde 1996 hasta 2005, padre de un varón que ahora cuenta veintiséis años, llamado como el padre y de otro, Aurelius Cy Andrea, de veintiuno.

Tras el nuevo fracaso, probó suerte por segunda vez ante un juez que la casó en 2013 con el empresario Jeffrey Soffer. Otra desdichada unión que acabó en divorcio en 2017. Desde 2022 Elle McPherson mantiene relación sentimental con el músico Doyle Bramhall, que antes fuera novio de la actriz Renée Zellweger.

Elle se ha mantenido muchos años en los lugares privilegiados de las modelos de fama internacional, rivalizando con las asimismo destacadas colegas Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Naomi Campbell, entre las décadas 80 y 90 pasadas, para mantenerse después digamos que viviendo de las rentas de su glorioso pasado. Se la consideraba millonaria, por encima de sus mentadas compañeras, cifrándose en cuarenta millones de dólares la cifra de su patrimonio. Entre otros negocios disponía de una marca de lencería.

Elle Macpherson | Archivo

No siempre por el simple hecho de ser una modelo de primera clase los productores de cine se arriesgan a contratarlas, pero en su caso, sí que sucedió. Desde luego no en cometidos de protagonista. En 1990 apareció en el filme de Woody Allen "Alice"; cuatro años más tarde en "Sirenas", con Hugh Grant de galán, donde aparecía desnuda en varias secuencias. Luego, Franco Zeffirelli la tuvo a sus órdenes en "Jane Eyre". Formó parte del reparto de "Si no te casas me mato", que lo encabezó Ben Stiller. En "El amor tiene dos caras" tenía otra intervención junto nada menos que a Barbra Streisand, Jeff Bridges, Pierce Brosnan y Lauren Bacall. Su filmografía no terminó ahí: otros títulos en los que tomó parte fueron: "Batman y Robin", que resultó un sonado fracaso, y "El desafío", con Anthony Hodkins. Ya en 1999 la contrataban para series televisivas, como "Friends", entre otras. En una temporada salió con el cantautor Billy Joel, quien le dedicó un par de melodías.

Elle MacPherson ha estado varias veces en España. En 1995 desfiló por la pasarela Cibeles luciendo modelos de Vitorio y Luchino. Y más recientemente en junio de 2022 tomó parte en otro en Sevilla, organizado por la casa Dior.

Llevaba dieciséis años descansando, salvo espaciados desfiles como el que acabamos de citar, cuando en Melbourne la instaron para que desfilara en la capital australiana, con el fin de apoyar la moda de su país. Así lo hizo Elle recientemente demostrando aquello de "quien tuvo, retuvo".