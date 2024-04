Michu pierde el bebé que esperaba junto a José Fernando Ortega

Tan solo dos meses después de descubrir que estaba embarazada, Michu ha perdido el bebé que esperaba junto a José Fernando Ortega. Tal y como ha desvelado a la revista Semana, se ha visto en la obligación de interrumpir el embarazo debido a su estado de salud "Me encuentro bajita de energía, con anemia y en tratamiento. Y esa es una de las razones (...) Aún no se habían cumplido los tres meses y mi cuerpo ya estaba muy débil", declara.

Michu recuerda que cuando tuvo a su primera hija, tuvo que recibir transfusiones de sangre a partir del tercer mes, pero en este caso le ocurrió desde el principio. Una decisión difícil para ella pero que ha tomado por el bien de su salud. "Es que no podía hacer otra cosa (...) O un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola. No tenía elección", explica.

"Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida", reconoció. Durante su charla con la citada revista, la exnovia de José Fernando Ortega piensa que el bebé nonato "está con su abuela Rocío Jurado".

La situación con el hijo de Ortega Cano es insostenible y apenas se dirigen la palabra, aunque parece que, a pesar de todo, ha acercado posturas con Gloria Camila. "Hemos podido hablar y aclarar algunas cosas. He tenido su apoyo, desde luego, porque ella ha entendido perfectamente la situación".

Michu se enteró de que estaba embarazada el mismo día que la revista Diez Minutos publicó unas fotografías de José Fernando besándose con otra mujer. Con una mezcla de alegría, miedo -ya que es una paciente de riesgo por sus problemas cardíacos- y tristeza por su ruptura con el hijo de Ortega Cano, la gaditana anunció su futura maternidad en una exclusiva en la revista Semana, dejando claro que su relación con el hermano de Gloria Camila no tiene vuelta atrás.