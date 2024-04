El informe policial confirma que la mujer de William Levy mintió a los agentes

William Levy ha roto su silencio después de que se filtrara el vídeo policial que se grabó en la puerta de su casa de Miami y tras las llamada de su mujer Elizabeth Gutiérrez. La actriz, acompañada de su hija Kailey (14), acudió al domicilio familiar para recoger ropa de la adolescente pero ante la negativa de su padre, decidieron llamar a la Policía.

La separación de la pareja de actores ha desatado una auténtica oleada de titulares en Latinoamérica y Levy ha decidido hablar para contar su versión de lo que está sucediendo. Lo hizo a través de la periodista Ana María Alvarado en el programa Sale el sol, con quien estuvo hablando alrededor de una hora. El reconocido actor de telenovelas no tiene intención de dar más entrevistas para proteger a sus hijos. "Reconozco que he cometido muchos errores a lo largo de 20 años pero es una relación de dos. Ella también cometió los suyos", dijo a Alvarado.

El intérprete cubano asegura que solo se conoce la versión de Elizabeth porque es quien está concediendo entrevistas a la prensa. "Por mis hijos y porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y aguantaré los ataques y lo que quieran decir de mí. Me duele ver mal a mis hijos", confesó, y quiso dejar claro que ambos han tratado de salvar su matrimonio, por lo que en esta historia "no hay víctimas".

Sobre el vídeo policial que se filtró a la prensa y en el que Elizabeth acusaba a su marido de estar con otra mujer y estar bajo el efecto de sustancias estupefacientes, Levy también quiso aclara varias cosas. "Ya que tienen los informes policiales vean que no encontraron a ninguna mujer y nunca hubo violencia. Vieron solo el principio más no leyeron bien todo el acta. No consumí nada, como se dejó entrever", explicó para negar todo lo que su todavía mujer dijo a la policía.

En las imágenes publicadas por Univisión, mientras un agente entra en el domicilio, Elizabeth le explica a su compañero la situación familiar y pide que echen a la mujer que supuestamente se encontraba con él porque "esta es mi casa y la de mis hijos". "¿Puedes entrar conmigo para saber quién es?", le pide al policía, que responde que no tiene intención de hacerlo al entender que no hay ningún tipo de peligro. Durante la charla, reconoce que no había avisado a William de que se presentarían en la casa "porque le tengo bloqueado", además de acusarle de estar bajo el efecto de sustancias.

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se ha convertido en un auténtico culebrón. El actor confirmó el pasado 10 de abril que han decidido separarse definitivamente tras pasar varias crisis durante sus 20 años de relación. Su hijo mayor, Christopher (18), se quedó en la casa familiar que compartían en Miami, mientras que la menor se trasladó a un apartamento con su madre sin notificárselo al padre.