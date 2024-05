José Luis Martínez-Almeida "está a punto de pasarse al Real Madrid"

La victoria del Real Madrid ante el Bayern de Múnich y su pase a la final de Champions League colmó de alegría a la afición madridista. Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, contó este jueves cómo se vivió el partido desde el palco del Santiago Bernabéu, "una jornada fetén y otro milagro" de los blancos. Una "crónica de palco", tal y como la nombró Isabel González.

Entre los asistentes, Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, Borja Sémper y su mujer Bárbara Goenaga, Esperanza Aguirre con uno de sus nietos, hasta siete ministros del Gobierno o José Luis Martínez-Almeida y su mujer Teresa Urquijo. Cabe recordar que aunque el alcalde de la capital es seguidor del Atlético de Madrid, su esposa es muy madridista, por lo que no podían perderse el encuentro.

Según Jiménez Losantos, "Teresa al natural es mucho más guapa en las fotos". "Le ha sentado el matrimonio divinamente. Me dio la mano, muy cariñosa y dijo que es fan", contó. "Hablamos un poco y detrás venía el marido, que yo creo que está a punto de pasarse al Real Madrid. Primero porque ella es una madridista acérrima y luego, es que estaba con una cara de felicidad... Está más delgado, más moreno, como cuando ves que alguien es feliz", aseguró sobre el regidor madrileño.

Ambos estuvieron charlando y Almeida reconoció que "he tenido mucha suerte con Teresa. No es que esté entregado, es que parece un anuncio. Me chocó porque al principio no le hacía mucha gracia a la familia de ella que eligiera a este señor mayor. ¿Mayor? Tiene 10 años menos. Está feliz", añadió. Sobre Teresa "la vi con una luminosidad que no sé si es por lo que estáis pensando [un posible embarazo] o bien que es feliz, viene de la luna de miel, el amor...". En resumidas cuentas, "Almeida estaba tan feliz como si estuviera jugando el Atlético de Madrid".