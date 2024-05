La plataforma de mujeres afectadas por Coco Robatto: Bertín, a su lado, un aficionado

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Verónica Caso, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno para abordar toda la actualidad social del momento.

El escándalo Coco Robatto sigue en plena actualidad y uno de los asuntos que más han llamado la atención de todos ha sido la plataforma de afectadas por Coco Robatto en Twitter. Federico Jiménez Losantos ha ironizado diciendo que "no recordaba una plataforma de afectadas por José Coronado, Julio Iglesias o Álvaro Muñoz Escassi pero si de Robatto. Bertín, al lado de Coco, un aficionado".

¿Estamos hablando de algo más que un escándalo amoroso/ideológico? ¿Va a afectar a las elecciones europeas teniendo en cuenta que una de las implicadas en el affaire Robatto, supuestamente, está en una candidatura? Según Federico Jiménez Losantos "unas elecciones que son siempre aburridisimas, y con todo este culebrón, serán de lo más interesantes".

Tanto Bárbara Lobato como Carolina Brid se siguen mutuamente en redes y ambas han hablado. La ex Miss Panamá Carolina Brid, que confirmó su relación y su posterior ruptura con el diputado de Vox, ha manifestado que su intención es quitarse de en medio y que la valoren por otras cuestiones. Por otra parte, Bárbara Lobato, ha reaparecido para dirigirse a sus seguidores: "Hay cosas mucho peores, no os preocupéis. Estoy centrada en lo que de verdad importa, en recuperar todo el tiempo perdido".

Otro de los temas de la Crónica Rosa ha sido el desplante de Isabel Pantoja a su hija Chabelita a la comunión de su nieto, Albertito, al igual que tampoco fue al bautizo del pequeño ni a la boda de Chabelita y Asraf, y a la que acudió el padre, Alberto Isla con quien mantiene una buena relación.

Gabriela Guillén ha vuelto de Paraguay, donde ha visitado a su familia, no solo recibe ataques en las redes sociales, si no también en la calle donde tuvo un encontronazo en la calle y no entiende que se la critique, asegurando que está sacando adelante a su hijo sola.

También se ha comentado la intervención de Carlo Constanzia en en TV, donde justificó una agresión a pesar de afirmar que era un asunto de celos. Tal y cómo ha señalado Jiménez Losantos, "es sorprendente que se pueda hacer una apología del delito en TV, es algo que no se puede justificar". Mar Flores, ya conoce a Alejandra Rubio, de la que ha comentado estar encantada.