Susanna Griso pone en apuros a Marta Sánchez con su pregunta sobre feminismo: "¿Has evolucionado?"

Marta Sánchez visitó este lunes el programa Espejo Público para hablar de su larga trayectoria profesional y su próximo concierto el 19 de junio en el Teatro Albéniz de Madrid. Entre las preguntas de Susanna Griso destacó la que tiene que ver con el feminismo, dado el contexto social en el que nos encontramos: "¿Tú te consideras feminista? ¿Has evolucionado? Porque años atrás no hablábamos del feminismo".

Una cuestión que en un primer momento puso nerviosa a la artista pero a la que luego supo responder sin tapujos: "Siempre se ha hablado de feminismo". "En estos últimos años se ha exagerado y justificado esa feminidad hacia los hombres. Creo que algunas ideologías feministas de España son demasiado extremistas", comenzó. "Se ha llevado a un extremo que en algunos caso, estamos perdiendo cosas por ese feminismo exagerado".

Para la artista, lo más peligroso del neofeminismo es "descartar al hombre en muchos aspectos y que ellos tome muchas decisiones que no nos beneficien para nada (...) No creo que todos los hombres son malos", sentenció mientras la presentadora le echaba una mano diciendo que "a los hombres se les deja al margen y eso acaba dejándoles fuera de esa batalla, se les ha estigmatizado por el hecho de ser hombre".

La cantante ha estado en boca de todos recientemente después de que El País publicara una entrevista con motivo de su gira de conciertos. "Hay entrevistas que se tuercen nada más empezar, no se sabe muy bien por qué, y que no acaban de enderezarse del todo, dure lo que dure encendida la grabadora, pese al empeño de ambas partes por conseguirlo", escribía al comienzo de la charla la periodista Luz Sánchez-Mellado, que al compartirla en su perfil de Twitter aseguró que "no estuve a la altura".

Son varios los periodistas que alzaron la voz para denunciar que la artista es una "diva" y que es difícil entrevistarla. Un tema que abordó la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Para Beatriz Cortázar, "cuando ya conoces a alguien de décadas, ya conoces su errores y sus aciertos". "Marta no es como Rocío Jurado, que aquello era una maravilla. Siempre ha dudado mucho, es muy insegura. Con las fotos siempre ha sido muy meticulosa, cuida mucho su imagen... En ese sentido es muy exigente", dijo la colaboradora.

"Reconozco que a Marta le tengo mucho cariño porque la conozco desde hace casi 30 años (...) Si no la conoces de nada pues a lo mejor hay cosas que no entiendes. Tiene un punto tímido, extraño, a lo mejor no sabe si está contestando bien o no y esa inseguridad se puede confundir con que eres una diva", añadió Cortázar para defenderla, aunque en el pasado haya podido "tener mis más y mis menos con ella".