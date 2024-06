Anabel Pantoja logra mantener en secreto su embarazo hasta la exclusiva

Sorpresa mañanera en la revista Lecturas, que junto a Semana ha adelantado su edición a este martes. Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses y cumple así "su sueño de tener una familia". La noticia es toda una bomba, hay que reconocerle el mérito de haber logrado guardar el secreto trabajando en un programa de televisión y siendo híperactiva en redes sociales. Y habiendo salido a bailar "Garlochí" con su tía Isabel hace apenas 48 horas sobre el escenario de Mérida.

Anabel siempre ha estado rellenita y eso ha evitado especulaciones. Pero ahora muestra su barriga desde la portada de la publicación y explica dentro lo feliz que están tanto ella como David Rodríguez (27), su novio medio-anónimo (de momento lo está cumpliendo a la perfección) con el que celebra además por estas fechas un año de relación.

En la entrevista exclusiva que le hace Karmele Izaguirre, Anabel desvela que llevaba tiempo buscando un bebé y que de hecho sufrió un aborto hace varios meses. Tiene 37 años y creía que no iba a ser capaz de quedarse embarazada. Se enteró a mediados de marzo, justo coincidiendo con el concierto de su tía Isabel Pantoja en Madrid, en el Wizink Center. "Yo estaba muy nerviosa, no porque mi tía y mi tío Agustín se lo tomaran a mal, sino porque quería que ella estuviera tranquila, que lo viviera. Esperé a que se marchara todo el mundo de la habitación, quería que estuviéramos solos y fue muy bonito. Ella se emocionó, se alegró, me abrazaron. Ella es muy niñera".

También reaccionaron con alegría sus primos Chabelita y Kiko. Porque Anabel es la única de esa familia que mantiene un contacto coherente con los demás. Y se mantuvieron calladitos. "A Isa la llamé por videollamada, se sorprendió y se emocionó. Se lo conté también a mi sobrino, el hijo de Isa. Hace tiempo que no nos vemos".

A Paquirrín se lo dijo en persona en Canarias. Estaba con Irene. "Me abrazó, me emocionó. Mi relación con él es buena y siempre por mi parte seguiría siendo así".

Anabel, trabajadora como es, mira al futuro con miedo al parto y mucha esperanza. David vive y trabaja en Córdoba de lunes a jueves y los viernes en Canarias, donde establecerán la base familiar. "Somos autónomos y no podemos cogernos una baja".

Malas noticias para Ortega Cano

Cuenta Semana en exclusiva que José Fernando Ortega ha sido citado a declarar en un juzgado de Madrid en calidad de querellado. Se le acusa de haber cometido un delito de estafa. Junto a él, como siempre, estuvo su hermana Gloria Camila. Los hechos se remontan a 2020. El hijo de Rocío Jurado y su primo Paco Ortega, administradores de una empresa dedicada a la reparación de vehículos, fueron acusados de estafa por una empresa que se dedicaba a realizar préstamos utilizando coches como avales. Llegaron a vender 13.

La empresa se ha querellado ahora contra ellos y al tratarse de una querella, el proceso irá por la vía penal, lo que podría poner los huesos de José Fernando en la cárcel.

Juan Urquijo, totalmente integrado en la familia Borbón

Semana publica la exclusiva del encuentro que han mantenido este fin de semana parte de los Borbón para celebrar el 19 cumpleaños de Irene Urdangarín, onomástica que se celebra este 5 de junio. Vemos en la portada de la revista a la joven acompañada por su abuela la reina Sofía, a la que lleva cariñosamente de la mano, su hermano Pablo, la novia de éste, Johanna Zott, y lo más importante: a Juan Urdangarín, que ya parece plenamente integrado en la familia.

Fue Hola la revista que hace apenas un mes desveló que la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín sale con el hermano de Teresa Urquijo, la flamante esposa del alcalde de Madrid. Ahora se ha convertido en personaje del corazón, dicen que muy a pesar de su discreta familia.

Parte de los Borbón (en páginas interiores también vemos a la infanta Elena o a la tía Irene) fueron a comer el domingo 2 de junio al restaurante Sushita Cabana, un local ubicado muy cerca del palacio de la Zarzuela. Se daba la circunstancia de que ese mismo día se conmemoraba el décimo aniversario de la abdicación del abuelo Juan Carlos I.

...Y mientras tanto Froilán disfruta de la noche madrileña

Semana también publica unas fotos en las que vemos a Froilán durante su estancia en España, no se sabe si por mucho tiempo, paseando con Belén Perea en la noche madrileña.

El hijo de la infanta Elena estuvo de cena en el restaurante Amazónico, ella con minivestido y taconazo, él con camiseta de algodón de Balenciaga y deportivas, sólo un rato después de haber pasado la tarde en Las Ventas. Precisamente fuera de la plaza les dijo a los periodistas que Belén y él son sólo amigos.

Cóctel de noticias

Makoke, obligada a dejar su casa debido a sus deudas con el Fisco. Cuenta Semana en exclusiva que la colaboradora de televisión, acuciada por la deuda de más de un millón de euros que tiene con Hacienda, se ha ido de su chalet de La Finca. La hipoteca de la vivienda ha sido trasladada a un fondo de inversión (fondo buitre, dice la revista) "cuyas pretensiones no son otras que, lógicamente, quedarse con el inmueble ‘echando’ a sus inquilinos".