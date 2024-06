José Fernando Ortega lleva años apartado de la vida pública: su ingreso en un centro psiquiátrico le ha impedido durante años estar presente en acontecimientos familiares y solo en contadas ocasiones, con el correspondiente permiso, ha podido disfrutar de la compañía de los suyos. El joven se recupera favorablemente de sus problemas de adicción mientras va dejando saldadas las deudas que aún tiene con la Justicia y que comenzaron en el año 2013.

Ahora, según detalla la revista Semana, José Fernando tendrá que hacer frente a la acusación de estafa por parte de una empresa que se dedica a realizar préstamos utilizando coches como aval. Estos hechos se remontan al año 2020 y según la citada revista dicha compañía Car cash direct S.A, se ha querellado contra José Fernando y su primo Paco Ortega, por lo que ambos han tenido que acudir al juzgado en calidad de investigados.

Se trata de una querella y por tanto va por la vía penal, por lo que el hijo de Ortega Cano se enfrenta a pena de cárcel. Una situación que tiene muy preocupada a su familia pues además de perder la libertad, esto podría afectar a su recuperación.

Los problemas legales de José Fernando

La muerte de Rocío Jurado supuso un duro golpe para su familia. Especialmente para José Fernando cuya estabilidad emocional definitivamente se truncó definitivamente al ver a su padre entrar en la cárcel en abril del año 2013 por conducción temeraria y homicidio imprudente. Esta complicada situación familiar llevó a José Fernando a frecuentar malas compañía y peores hábitos que arrastró durante años.

En 2013 fue condenado a un año y nueve meses de prisión por golpear y robar un coche en un club de alterne en Sevilla. Estuvo cuatro meses entre rejas y a su salida fue ingresado en centro de desintoxicación de Barcelona. En los últimos años, el joven ha pasado por varios centros ubicados por todas España debido a los continuos altibajos en sus problemas de adicción. También ha sido sonados sus enfrentamientos con su expareja y madre de su hija, María Rodríguez, Michu, de la que incluso tuvo una orden de alejamiento en 2016.

En los últimos años hemos tenido muy poca información sobre su estado, más allá de las buenas noticias que ha dado su familia, y lo hemos podido ver en contadas ocasiones en alguna salida con su hermana y su padre.

El último centro de salud mental en el que se está recuperado está ubicado en San Juan de Dios en Ciempozuelos, Madrid, desde donde ahora tendrá que enfrentar este nuevo problema judicial.

El ruego de su padre a la prensa

Para José Ortega Cano están siendo semanas muy complicadas. Aunque en los últimos meses hemos visto la cara amable del maestro, las preguntas de los reporteros sobre su hijo han vuelto a sacar su lado más amargo: "José Fernando, si ustedes quieren saber de verdad, no tiene nada que ver. José Fernando no tiene nada que ver", dijo hace apenas unas horas a las puertas de su casa, negando la implicación de su hijo en la presunta estafa.

"José Fernando depende de otras cosas. Él no sabe nada de nada. No sabe nada de nada. O sea, ¡Hagan el favor de no hablar de José Fernando! Es una persona que necesita ayuda ¿Vale?", continuó Ortega, explicando que la salud de su hijo es muy frágil y este tipo de informaciones no ayudan en su recuperación.

Con estas palabras, José Ortega Cano ha defendido la inocencia de su hijo, al tiempo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la frágil situación del joven.