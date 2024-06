Juan Carlos I posa con su nieto Froilán en la portada de 'Hola'

Juan Carlos I vuelve a la portada de Hola, esta vez acompañado por su primer nieto, Froilán, en un escenario neutral: el palco del estado de Wembley. Abuelo y nieto acudieron el sábado a la final de la Champions, a ver ganar al Real Madrid su decimoquinta copa. Lo llamativo de las imágenes es que parecen tomadas a una distancia de unos diez centímetros. Juan Carlos I mira a cámara posando, celebrando con el puño en alto y una sonrisa la victoria. No son fotos robadas, saben perfectamente que están siendo retratados. El padre de Felipe VI y el hijo de Elena de Borbón comparten confidencias y risas sin esconderse de la cámara.

Hola nos cuenta además varios detalles desconocidos sobre el futuro de Froilán, que últimamente pasa más tiempo en España que en Abu Dabi. Según la revista, quiere seguir viviendo allí y de hecho ya tiene un nuevo trabajo. Pero no sólo eso: quiere retomar sus estudios universitarios a distancia. Muchos pensábamos que ya los había terminado cuando vimos las fotos de su graduación en Comunicación y Relaciones Internacionales en The College For International Studies, la universidad americana en Madrid. Añade Hola además que ha adelgazado diez kilos.

Hola también dedica un reportaje a Juan Carlos I coincidiendo con el décimo aniversario de su abdicación que recopila algunos datos de la biografía que escribió sobre él la periodista Laurence Debray. Por ejemplo, que le gusta escuchar flamenco en lugar de ópera, que mantuvo una amistad con Salvador Dalí y Joan Miró, que hace gimnasia a diario más de media hora, que está cómodo con las nuevas tecnologías y que tiene aversión a las setas desde que se intoxicó de niño. Es decir, que es humano.

María José Suárez confirma que se ha dado un tiempo con Escassi

Una vez más, las redes sociales han levantado la liebre y han alimentado el rumor de que algo no anda bien entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Los dos han dejado de seguirse en sus respectivos perfiles y ya no se dan "likes". Y eso son palabras mayores. Desde hace una semana no se les ve juntos y eso que este mes tendrían que celebrar el tercer aniversario de su relación.

Por eso, María José aclara en exclusiva en Hola qué está pasando. En un encuentro casual en el restaurante Pilar Akaneya, de Madrid, la miss cuenta a Hola que llevan dos semanas apartados. "Fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo. Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con él y sólo tiene seis años". "Álvaro adora a Elías, lo quiere mucho, pero cuando me cuenta los planes que tenemos siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo".

Para colmo, el acuerdo de custodia que tiene con su exmarido consiste en que le vea unos días al mes. "Tengo que conciliar mi trabajo con ser madre y padre a tiempo completo. Súmale a eso tener un novio muy demandante y con muchos planes de adultos". Pero luego insiste: "Somos muy diferentes, que no digo que sea mejor o peor". Ella está muy apegada a su familia y "él tiene una vida muy bonita y no se la quiero cambiar". Aunque añade que "de celos, nada".

Unas páginas después, la revista dedica un reportaje a Anna Barrachina, la hija mayor del jinete, que tiene 29 años y pinta.

Laura Sánchez y David Ascanio se separan

Hola lleva a portada la noticia de la ruptura de la pareja y asegura que se ha producido "desde el amor y el respeto, sin peleas ni enfrentamientos y, por supuesto, sin que hayan tenido que ver terceras personas". Se trata de un final inesperado, según la revista, tras quince años de relación y seis de matrimonio. La última vez que aparecieron juntos en una celebración fue hace cuatro meses, y entonces nada presagiaba la ruptura.

Sin embargo, la decisión estaría tomada desde hace varios meses, tras no poder superar la crisis que venían atravesando. "Están en etapas vitales muy diferentes y en este momento no convergen sus caminos, sueños, ilusiones y maneras de pensar". De momento, la modelo se ha quedado en la casa que compartían y el músico canario se ha mudado a otro hogar.

Cóctel de noticias

Eva González se relaja en las playas de Cádiz "ajena a las críticas de Lucía Rivera". Diez Minutos lleva a la presentadora a portada y explica que la hija de su ex, Cayetano Rivera, ignora a Eva mientras alaba a su sustituta.

James Costos y Michael Smith abren a Hola las puertas de su nuevo hogar en Madrid. El que fuera embajador de los EEUU y su marido interiorista llaman "apartamento" a la residencia, una vivienda de 2.000 metros cuadrados en la que abundan las obras de arte y los muebles de diseño. Además de una suite dedicada a Michelle Obama porque fue ella la primera persona que durmió en esta estancia.

Sarah Ferguson habla desde la portada de Hola de su carrera como escritora y de cómo ha superado el cáncer de piel. Ni una palabra de su exmarido y sus actividades relacionadas con el Caso Epstein.

Isabel Preysler tendrá un nuevo sobrino-nieto. Hola cuenta en primicia que David Castillejo, el hijo de su hermana, está esperando un bebé. Al parecer, es un niño.