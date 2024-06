Juan Pablo Lauro reaparece junto a Nuria Fergó tras su preocupante ingreso

No está siendo una semana fácil para Nuria Fergó y su pareja Juan Pablo Lauro. Hace unos días conocimos el ingreso en la UCI del exmarido de Irene Villa e incluso se llegó a temer por su vida debido al preocupante estado en el que llegó al centro. Ahora todo parece haber quedado en un susto, tal y como ha contado el propio protagonista en sus redes sociales.

Con un vídeo grabado desde la cama del centro hospitalario, y junto a su novia, Juan Pablo Lauro ha contado a sus seguidores la realidad de su ingreso: "Ya puedo hablar un poco. Este vídeo es para dar las gracias a todo el mundo por todos los mensajes, por todo el cariño en este momento", ha comenzado diciendo, con notables dificultades para hablar. "Casi no lo cuento, es una neumonía por una bacteria que llaman neumococo, que vino de la nada", a lo que su novia ha añadido entre risas: "Bueno, de la nada no, se lo han pegado. No saben quién".

El argentino ha continuado: "Alguien que lo tenía en su cuerpo y ha pasado al mío a través del habla, y bueno, si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí. Es durillo. Gracias al cariño de ustedes, gracias a ella (Nuria Fergó), a todos mis hijos, tengo mucha fuerza. Lo siento no poder responder todos los mensajes, pero es un poco complicado", ha lamentado, añadiendo que por el momento seguirá en observación médica hasta que los profesionales consideren que puede marcharse a casa: "Voy a seguir en la UCI unos días más, aquí en el hospital, en la clínica Santa Elena, que te tratan extraordinariamente bien, son supermajos. Nada, gracias de todo corazón a todo el mundo, gracias por el cariño, y por el respeto sobre todo. Muchísimas gracias, y solo deseo volver pronto. Disfruten de la vida, disfruten de todo, que todo cambia en un segundito y se puede complicar".

El apoyo de Nuria Fergó

La cantante no se ha separado de su novio desde que le avisaron de su ingreso tal y como ella misma desveló horas antes: "Me llamaron el domingo para decirme que a mi chico le habían ingresado en la UCI, en Torremolinos. Así que me vine corriendo para estar con él", narró, por suerte, la evolución fue favorable: "Está estable, todo está controlado. Tiene que esperar en observación un par de días más hasta subir a planta. Poco a poco se va a recuperar, cuando él salga y vea conveniente explicará lo que le ha pasado".

Además, agradecía el cariño y los mensajes de ánimos que ha recibido en estas horas tan difíciles: "Gracias a los mensajes y a las personas que le están escribiendo por todo el cariño. Se agradece mucho en estos momentos delicados y de incertidumbre. Él se siente muy querido. Os informaré más, pero está controlado. Para adelante, que no queda otra".

Agradecimiento al que este jueves se unía también Juan Pablo, que aprovechaba para alabar el trabajo de los sanitarios: "He cambiado la oficina por boxes. Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo. Dar las gracias a todo el cuerpo médico de la UCI de HM Santa Elena Torremolinos, son todos maravillosos y me están cuidando con mucho amor y profesionalidad. Y gracias amor por dejar todo y venir a estar a mi lado, gracias por tu amor. Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme poco a poco. Gracias a todos por los mensajes de cariño, no se pueden imaginar lo que alimentan y curan"..