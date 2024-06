Kate Middelton, una Lady Di decente y que sabe interpretar muy bien su papel

Kate Middleton ha reaparecido 6 meses después en el desfile Trooping the Colour para celebrar el cumpleaños de Carlos III. Kate iba vestida de blanco y con un lazo que recordaba a "My fair Lady", muy guapa, regia y valiente, a pesar de estar extremadamente delgada debido a su enfermedad. Para el director de Es la Mañana, su impresión es que con Kate han encontrado una Lady Di decente, que tiene más cabeza, y que sabe interpretar muy bien su papel.

Nuestros colaboradores están seguros que si se hiciera una encuesta Kate arrasaría en popularidad, sobre todo con la dignidad con la que está llevando su enfermedad. El príncipe Guillermo está totalmente eclipsado por Kate (y lo va a seguir estando) por su actitud y comportamiento. Kate ha pasado de ser una mujer querida a ser idolatrada y que ha encontrado su lugar a pesar de la desgracia de lo que está viviendo y superando. La sombra de Diana ya no es tan alargada.

Este miércoles día 19 de junio se celebra el 10 aniversario de la proclamación de Felipe VI y por tal motivo, la Casa Real ha distribuido siete fotografías inéditas del Monarca en su despacho en el palacio de La Zarzuela para que podamos ver cómo es parte de su día a día laboral. Como ha señalado Jiménez Losantos, a diferencia de su padre Felipe VI es un rey muy distinto, más trabajador y más formal.

Se van a celebrar una serie de actos, donde los reyes estarán presentes con sus hijas, una vez que la princesa de Asturias ha concluido su formación en la Academia General Militar y la infanta Sofía su primer curso de bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College de Gales.

En relación a Gabriela Guillén y Bertín Osborne, Jiménez Losantos ha comentado que el comunicado de "El Turronero" no le convenció. Asimismo, ha dicho que Gabriela quiere olvidarse de cosas que conviene que no olvide para ver la realidad y la realidad es mucho peor que las buenas palabras.

La demanda sigue su curso y esta semana es clave y el juez decidirá si se hacen las pruebas o no porque los tiempos de la justicia no son los de las televisiones. Un niño que, tal y como señaló Isabel González el pasado viernes, se apellidara Ortiz Guillén. A día de hoy, y aunque Gabriela quiere y tiene ganas de que su hijo tenga un padre y un referente, Bertín no conoce al niño.