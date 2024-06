Operación salvar a Bertín: evitar el daño reputacional, una de las razones del famoso comunicado

Que a Bertín Osborne su actitud durante las últimas semanas negándose en banda a reconocer la paternidad del hijo de Gabriela Guillén le ha afectado emocionalmente es una evidencia. A sus problemas emocionales se han sumado además problemas de salud. Pero lo que quizá no pensaba el cantante es que su cerrazón pudiese afectar también a su carrera profesional. Su reputación, labrada durante años de carrera, para agrado o desagrado de sus seguidores, también se ha visto dañada. Ahora conocemos las claves de su cambio de opinión.

Bertín está a punto de relanzar su marca de productos gourmet, que amplía la que ya tenía y que tiene como estrella a los famosos "Picos de Bertín" o los huevos que anunció a bombo y platillo. Y tiene como principal inversor a José Luis López "El Turronero", el mismo que le ha convencido para que se siente a negociar con Gabriela y firme el comunicado de la paz.

Porque como afirma el mismo Turronero, "yo puedo ser muy bueno pero no soy tonto". El empresario reconoce que si ha ganado dinero es gracias a sus negocios y no a la caridad, y que esa es la principal razón de su intervención en toda esta polémica. El de Ubrique no estaba dispuesto a que la mala fama que ha ido atesorando Bertín durante los últimos meses afectase de manera negativa a su inversión: "Si nuestro cliente va a comprar un aceite gourmet y ve en él estampada la cara de Bertín, quizá elija otro porque ha dejado de caerle simpático". Y eso significaría perder dinero. Por esa razón se sentó frente al artista y le marcó una hoja de ruta con los pasos a seguir.

El nuevo lanzamiento verá la luz después del verano, y para entonces se espera que Bertín haya recuperado algo su ahora maltrecha popularidad. Todavía está por ver en qué consiste el acuerdo económico al que llegará con Gabriela, y que será ajeno a la cantidad económica que dictamine la justicia en concepto de pensión. Pero lo habrá. No hay que olvidar que la paraguaya ha estampado su firma en el documento sabedora de lo que hacía. Lo que se desconoce es si veremos al cantante ejercer como padre, algo que ya anunció que no haría en las páginas del Hola.