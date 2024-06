Amarga reacción del padre de Alejandra Rubio a su embarazo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su primer hijo en común. Después de cinco meses de relación, la pareja ha anunciado el embarazo a través de la revista ¡Hola! y ha provocado una revolución a nivel mediático en el panorama nacional. Europa Press ha conseguido las primeras declaraciones del padre de Alejandra, Alejandro Rubio, y, tras preguntarle qué le parecía la noticia, confesó que "pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer".

El exmarido de Terelu Campos ha sido el último en opinar públicamente del embarazo de su hija y la reacción ha sido un tanto amarga. De lo más sincero, Alejandro explicó que "me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí es lo más importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Eso es así".

El padre de la colaboradora de televisión, visiblemente tenso con la noticia, respondió así al preguntarle si piensa que su hija y Carlo Costanzia están preparados para ser padres: "Eso yo no lo sé. Ellos sabrán, supongo que sí han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente, pero vamos, al tiempo".

En cuanto a cómo se lo comunicaron, Alejandro desveló que "no me acuerdo" y aseguró desconocer cómo se encuentra Terelu Campos tras hacerse público: "No lo sé porque no tengo noticias de ella. No hablamos de este tema, o sea que no te puedo decir".