Alejandra Rubio se defiende de las críticas: "No voy a vivir de las exclusivas porque no lo necesito"

Alejandra Rubio ha roto su silencio tras todas las críticas que ha recibido por parte de colaboradores y compañeros en los programas de TV.

Nada más comenzar ha recalcado que "Ha habido comentarios muy fuera de lugar que no deberían estar permitidos en televisión" aunque no ha dicho cuales ni ha querido decirlos porque "me da vergüenza por ellos". Ese comienzo ya auguraba que iba a ser una entrevista mal gestionada en formas y contenido, donde en ocasiones Alejandra ha estado a la defensiva a pesar de ser una entrevista pactada y marcada por la actitud complaciente de los presentadores y compañeros.

Sobre la reacción de Terelu Campos y cómo se enteró de la noticia. "Estábamos hablando acaloradamente y le solté lo del embarazo y no me dijo nada más. Se han inventado una de cosas. No conocen nada a mi madre. También te digo he conocido una parte de mi madre que no conocía, se lo ha tomado fenomenal. Es que ha sido todo tan normal, no ha puesto ni una pega ni comentarios ni nada. Os habéis montado una peli todos".

Cuando le han preguntado por la entrevista de Terelu en ‘De Viernes’, 48 horas después de salir la exclusiva, Alejandra ha sido contundente. "Tengo mucha suerte con ella. A mí mi madre no me tiene que pedir permiso para nada. Va a ser abuela, pues que diga lo que quiera. Mi madre hace lo que quiere que para eso ya es muy mayor y lleva muchos años aquí".

Ha pasado casi de puntillas por dos temas, no dando importancia al post de Mar Flores y a la reacción de su padre, alegando que no es un personaje público.

Su respuesta a las críticas por vender una exclusiva

Con respecto a las críticas que ha recibido por haber dado una exclusiva después de haberse vanagloriado que ella nunca había vendido su vida, ha querido ser contundente. "Nunca he vendido mi vida, no voy a vender mi vida ni voy a vivir de las exclusivas porque no lo he hecho nunca. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque la tripa y el hijo no lo puedo ocultar. Es lo único que tengo que decir. Lo quería hacer de una forma bonita, ni siquiera por dinero". En cuanto a los 85.000 euros que muchos medios han asegurado que había cobrado la pareja por la portada, Alejandra ha señalado que es mentira y que no se acerca "ni de lejos".

"Me han ofrecido sentarme en todas partes. Estos compañeros se han creado una imagen de mí bajo los cimientos de la nada, no he dejado que nadie me conozca. Dicen que no soy coherente, vale hasta ahí. Yo soy personaje público desde que nací sin querer. No todo vale por dar una exclusiva. Es que hay cosas que no deberían ser legal", insistía.

También ha recurrido al comodín del feminismo para no rebatir las críticas de las personas que analizan y opinan diferente a ella, cuestionado la hipocresía en las críticas que ha recibido: "Mucho feminismo, pero mujeres que os he visto en el vídeo, qué vergüenza". Tampoco no ha dudado en defender su trayectoria profesional y su esfuerzo: "He trabajado seis años por la noche, de martes a domingo, hasta las seis y pico de la mañana". También ha asegurado que ha terminado su carrera de arte dramático y que trabaja tanto como cualquier otro periodista, a pesar de no tener un título en periodismo.

Ha dejado varias frases que quizás se le pueden volver en contra en un futuro. Cuando Sandra Barneda le ha preguntado: "¿Has firmado un pack?" Alejandra ha contestado: "Por Dios. No, no. Los dos lo tenemos clarísimo. No creo que cambie de opinión. Y ha zanjado: "No he cerrado ningún pack ni vais a ver la cara de mi hijo". Entonces se ha puesto a la defensiva: "Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Estoy agradecida a la cadena y no necesito esto para vivir. He hecho esto también para que personas como Lequio no se sientan en un plató y lo digan de una forma fea".