Kiko Matamoros, Lara Dibildos o Jeimy Báez: las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio

Carlo Constanzia y Alejandra Rubio son los protagonistas de la actualidad mediática de España desde que dieron la exclusiva en la revista Hola anunciando que están muy felices por el momento que están viviendo. Pero, ¿cómo han reaccionado sus allegados a la noticia?

En cuanto a reacciones, ha habido de todo. Los hay que han optado por el silencio, como su primo José María Almoguera o Javier Merino, exmarido de Mar Flores y un segundo padre para el actor que le ha ayudado en sus peores momentos.

Jeimy, ex novia de Carlo, demostrando que ha pasado página y que no quiere saber nada de lo que a partir de ahora pase en la relación entre Carlo y Alejandra: "Me da igual, que sigan su vida".

Laura Matamoros, prima de Carlo Constanzia ha confesado estar feliz por ambos ya que "si se quieren, se apoyan y todo es fenomenal, todo es increíble" y sobre cómo se lo ha tomado su tía, Mar Flores, ha desvelado que "ayer lo dijo ella, que muchas gracias a todos por el apoyo, o sea que la noticia es una alegría, hay que verlo así".

La influencer tiene claro que su primo "va a ser buen padre, todo son etapas en la vida que hay que vivir y hay que estar, creo que lo va a hacer fenomenal". Eso sí, de la polémica que hay por la supuesta enemistad entre Terelu y su tía no se ha querido pronunciar: "No me entero de nada, alguna parte de mi cabeza sigue en Honduras

Kiko Matamoros, ex cuñado de Mar Flores, ha comentado que "Yo creo que primero celebrarlo, porque es una vida nueva y... Y ojalá vaya todo muy bien y sean todos muy felices. Lo primero eso. Y luego, pues celebrar también, que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Yo creo que este niño, o niña... El bebé que viene, viene con una fábrica de pan" ha comentado el tertuliano, implacable con cómo está 'aprovechando' el mediático clan el embarazo de Alejandra para facturar: "Me he enterado que Terelu va a '¡De viernes!' Ellos han hecho la primera exclusiva. En fin, que creo que nos van a dar de aquí a que nazca el niño y después la niña, grandes titulares y mucho, mucho entretenimiento" asegura con un punto de malicia.

Matamoros está convencido de que Terelu "lo habrá pasado mal por las circunstancias. Siempre es un poco sorprendente que te diga tu hija que se ha quedado embarazada a los dos meses de tener una relación con un muchacho que además estaba en unas circunstancias especiales, complicadas, etcétera. Supongo que no habrá sido fácil de digerir primero la relación y luego la noticia, pero aun así que saque lo positivo de todo, que las penas con pan son menos. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar y a tener un espacio en la vida".

Íntima amiga de Terelu Campos, Lara Dibildos también se pronunciado sobre la noticia. "Me he enterado porque estoy en el mundo, pero la verdad que no tengo ni idea porque no he hablado con Terelu". "Le deseo lo mejor, eso siempre es una alegría y claro que será una gran madre" ha zanjado, convencida de que María Teresa Campos estaría muy orgullosa si siguiese viva: "Hombre imagínate".