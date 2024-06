Paloma Barrientos, muy arropada por sus amigos en la presentación de su libro sobre Isabel Preysler

La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid fue el lugar elegido para la presentación del libro biográfico escrito por Paloma Barrientos que actualiza y añade datos de Isabel Preysler. En la mesa principal, junto a la autora, estaban Nieves Herrero, Nacho Cardero y Ana Rosa Quintana. Todos coincidieron en la valía personal y profesional de Paloma. "Es una periodista de raza, trabajadora incansable y como persona imposible ser mejor. Siempre dispuesta a ayudar a los demás y cuando se trata de trabajar no existe el horario".

Al acto también acudieron amigos y compañeros como Maria José Cantudo, Marilí Coll, Marina Castaño, Pilar González de Gregorio, los diseñadores Adolfo Britz, y Emilio Ayala, de la firma Cocoa, Pedro Trapote y su esposa Begoña García-Vaquero, Enrique del Pozo entre otros, sin olvidar a algunos amigos y compañeros de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

Barrientos tuvo unas palabras muy cariñosas de agradecimiento a los que asistimos por acompañarle en el acto. "He tenido la suerte de trabajar siempre en medios libres, con gente de la que he aprendido lo que es esta profesión y tengo muy claro que hay que seguir luchando por la libertad de información".

Un libro que Barrientos escribió hace 3 décadas y que en la actualidad ha añadido diferentes etapas de ISABEL PREYSLER. REINA DE CORAZONES. Ese es el título. "En este espacio de tiempo han sucedido muchas cosas en la vida de Isabel, y eso es lo que me pidió la editorial, que lo actualizara. En este caso lo más importante es la muerte de Miguel Boyer, y lo que supuso para ella, esa enfermedad. "Me convertí en viuda, el día que, a Miguel, le dio el ictus".

Hay un apartado para su hija Tamara que es el gran hallazgo, a través de MasterChef, descubrimos a una persona que se toma en serio su trabajo y se esforzó en ser la mejor, sin peleas. Eso para mí es una parte importante, me hace mucha gracia porque Tamara no tiene filtros y no tiene cara A y B. Y como dice "A mi madre no la conocéis cuando se enfada". "Me llevo muy bien con ella, y me cae estupendamente, para mí son los capítulos mas llamativos y por supuesto el noviazgo con Vargas Llosa, que nadie nos imaginábamos, con guerra de comunicados y demás."

Carlos Pérez Gimeno con su amiga y compañera Paloma Barrientos

Un libro muy recomendable para el verano. Enhorabuena.