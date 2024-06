El motivo de la tristeza de Olga Moreno: los dos grandes frentes que tiene en España

La participación de Olga Moreno en la edición de Supervivientes All-stars sorprendió tanto a los seguidores como a los detractores de la malagueña. Y no solo por su guerra personal contra Jorge Javier Vázquez, al que acusó de hacer daño públicamente a su familia, sino por la complicada situación que ha dejado en España: la relación con su todavía marido Antonio David Flores y con Rocío Flores no pasa por su mejor momento y además, acaba de perder a su madre a los 82 años a causa de un cáncer.

Aunque durante estos últimos meses ha tratado de mantener un perfil bajo frente a la prensa, la vida de Olga Moreno ha cambiado mucho desde su victoria en Supervivientes 2021. Se ha separado de Antonio David Flores, aunque aún no han firmado el divorcio (debido a los conflictos judiciales que aún tienen pendientes), y ha rehecho su vida con Agustín Etienne, su representante. Esto ha hecho que se haya enfriado su relación con Rocío Flores, a la que consideraba una hija más, y por ende, también con David Flores.

A pesar del distanciamiento, Olga ha luchado para que su hija menor siga manteniendo relación con sus hermanos. Precisamente las desavenencias entre la expareja vienen en este sentido: las vacaciones de la pequeña, los fines de semana y ahora, la ausencia de Olga de Málaga, habrían generado grandes discusiones hasta el punto de que peligró su participación en el concurso. "Olga no lo está pasando bien" porque "Antonio David no se lo está poniendo fácil con el tema de su hija", llegó a decir Belén Esteban por boca de amigas de Olga.

A esto se suma la reciente pérdida de su madre a los 82 años a causa de un cáncer. El fallecimiento de Rosa Obrero se produjo apenas unos días antes de su hija pusiese rumbo a los Cayos Cochinos, algo que también hizo pensar que finalmente no viajaría al reality. Pese a que nunca ha querido hablar públicamente de su familia, hace unos meses subió una tierna publicación para celebrar el cumpleaños de su progenitora: ''A la mujer que me enseñó el valor de la vida, que cada día sea un reflejo del amor y la felicidad que nos has dado. Gracias por cada sonrisa, cada lección y cada momento. Hoy celebramos el maravilloso regalo que es tu vida. ¡Feliz cumpleaños!'', escribió entonces en su perfil oficial de Instagram.

Pese a todo, unidos

Antonio David Flores lleva meses alejado de los medios de comunicación y apenas ha actualizado su canal de vídeos de Youtube. Sin embargo con la irrupción de Marta Riesco en el nuevo Sálvame y la participación de Olga Moreno en Supervivientes, ha vuelto a estar a activo en redes sociales.

Lo ha hecho para apoyar públicamente a su exmujer y la madre de su hija Lola: "#MareaAzul ¿Salvamos a Olga? ¡¡¡Vamossss!!!", ha escrito en las últimas horas demostrando que pese a las desavenencias, va a apoyar su concurso. Apoyo al que se ha sumado Rocío Flores, quien deja claro que a pesar de la distancia, su relación sigue siendo buena: "No tenía pensado decir absolutamente nada. Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso 100%. A nivel personal tiene mucho mérito que, con el duelo que está viviendo, haya tomado la decisión de ir. Espero, deseo y confío que dure lo máximo posible, logre adaptarse y disfrutar un mínimo de la experiencia".

La hija de Rocío Carrasco ha recordado que acudir a un reality "es un trabajo" y que Olga lo hace por el bien de su familia y de su hija: "La gente va a facturar y gracias a eso se da más trabajo a otras personas (...) Olga puede decir que ha durado cuatro meses y que ha sido una de las mejores concursantes que el programa ha tenido en su historia. Nadie es quién para juzgar ni el momento, ni lo que cada persona quiera hacer con su vida. Me parece heavy que haya gente que esté juzgando que Olga haya tomado la decisión de ir en este momento de su vida".