Enrique Solís confirma su ruptura con Vicky Martín Berrocal

Tras dos años de soltería, Vicky Martín Berrocal recuperaba la ilusión al lado de Enrique Solís y, a pesar de su discreción y de su deseo de llevar su historia de amor alejada de los focos, reconocía que estaba muy feliz con el empresario sevillano.

Una relación que se consolidaba a pasos agigantados con románticas escapadas a Roma o a Marbella, y diferentes planes en Madrid como cenar para dos o tardes de cine, pero a la que en mayo rodeaban los rumores de crisis. Diferentes medios de comunicación apuntaron a que la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' y el ex de Tamara Falcó estarían atravesando por un bache después de que Enrique hubiese 'coqueteado' con varias mujeres en la Feria de Abril antes de la llegada de Vicky.

Rumores de ruptura que la diseñadora no tardó en negar asegurando que todo estaba bien "desde el principio", pero que ahora se confirman. Ha sido la revista '¡Hola!' quien ha revelado por fuentes cercanas que la pareja ha decidido emprender caminos separados tras cuatro intensos meses de noviazgo.

Sorprendido porque el fin de su relación haya salido a la luz pública, el empresario ha roto su silencio y, aunque ha explicado que "prefiero no meterme ni hacer ningún comentario" sí ha querido aclarar cómo se lleva con la onubense.

"Yo Estoy bien, estoy bien. Estoy centrado en el trabajo y, bueno, me pilla esto un poco de sorpresa todo. No estoy acostumbrado a hablar a las cámaras y estoy bien. Todo correcto. No hay nada extraño ni lo habrá" ha asegurado, negando la existencia de terceras personas en su decisión de separar sus caminos.

Y es que como ha revelado, su ruptura ha sido cordial y siguen siendo amigos: "Yo me llevo muy bien con ella, tenemos muy buena relación y ya está. No hay nada extraño, se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío, pero que todo está correcto y todo está bien, y todo estará bien".