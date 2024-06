Escassi se rompe al hablar de la ruptura con María José Suárez: "Se ha ensuciado"

El pasado jueves, María José Suárez confirmaba lo que se venía rumoreando desde hacía semanas: su relación con Álvaro Muñoz Escassi está rota. Mientras ella emitía un breve pero contundente mensaje en sus redes sociales, donde agradecía al jinete por estos años a su lado, él parecía en un photocall hablando sobre el amor que aún siente por ella, sin ser consciente de que la separación ya era pública.

La decisión parece haberla tomado la Miss España, después de unos días de parón en la relación para reflexionar y dedicar más tiempo a su hijo Elías, fruto de su relación con Jordi Nieta. Ella eliminaba todo rastro de su amor de redes sociales, mientras Escassi prefería optar por la discreción asegurando que "todo está bien" a pesar de las circunstancias.

"Ante todo somos amigos"

Según ha contado el protagonista a la agencia Europa Press, el final de la relación ha sido duro: "Cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina", ha explicado, visiblemente emocionado. Aunque la decisión final parece haberla tomado ella, los problemas venían de mucho antes: "Los finales nunca son los principios. Con lo bonito de las cosas, ha sido muy bonito lo que he vivido con María José, me siento mejor persona, he aprendido muchas cosas y me quedo con eso".

En cuanto a cómo será su relación a partir de ahora o si serán capaces de mantener una amistad, Escassi lo tiene claro: "Ante todo somos amigos, nos queremos mucho, a Elías no quiero dejar de verlo porque es lo mejor que me ha pasado a mí en los últimos tres años (...) Yo estoy en Madrid, ella en Sevilla, tenemos vidas diferentes, pero nos queremos muchísimos".

Además ha negado que les hayan pagado el crucero en el que han estado juntos: "No nos han pagado nada, el crucero lo teníamos organizado desde hace tiempo".

Aunque María José Suárez parece dolida con el jinete, él prefiere quedarse con los buenos momentos que han vivido juntos: "Principalmente es tan buena persona, me ha aportado tantas cosas en mi vida, estoy súper feliz de que haya pasado por mi vida, siempre la querré".

Por último, Álvaro confirma que la relación "se ha acabado de verdad" y que "estamos en un momento bonito de nuestras vidas, nos va muy bien, somos felices", pero que "no ha habido terceras personas, es una cuestión de que se acaban las cosas. Se ensucian".