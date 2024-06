Algo "huele mal" en la ruptura de Escassi y Suárez: "Ha habido gresca"

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han roto su relación. Tres semanas después de anunciar la ruptura, previo paso por un crucero, María José ha anunciado en Instagram que lo han dejado con imagen de los dos besándose con pasión y con el siguiente texto: "Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos"

A nuestros colaboradores, la ruptura de ambos les "huele mal", y no les extraña que haya idas y venidas entre ambos ya que todavía queda mucho fuego en esa relación. Para Federico Jiménez Losantos cuando María José dice "que no es el mejor final" quiere decir que es un final abrupto, y ahora sólo queda saber quién de los dos encontrará sustituto antes. Beatriz Cortázar ha apuntado que, efectivamente, la ruptura de la pareja no ha sido en buenos términos: "Han tenido gresca".

Sofía Cristo estalló ayer en "Espejo Público" después de ver la entrevista en la que su hermano Ángel Cristo anunció que se casa el 17 de octubre, coincidiendo con el cumpleaños de su padre. Sofía ha sido rotunda: "Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos".

Sofía no entiende que su hermano, para anunciar su boda, recurra de nuevo a los insultos hacia su madre y hacia ella. Bárbara Rey se mantiene en silencio, y no porque no tenga ganas de hablar. Para nuestros colaboradores, Ángel Cristo ha soltado muchísimas barbaridades, se lo está inventando todo y para poder seguir cobrando tiene que hablar de la madre. Para el director de Es la Mañana, todo esto le suena a fabulación y que madre e hija han tragado mucho con él. Y lo más importante, que no se puede dar ni aceptar este contenido a cualquier precio.

La justicia ha condenado al paparazzi Jordi Martín, a quién culpa de un delito de lesiones y le impone una orden de alejamiento a Clara Chía al tiempo que le impone una sanción de 10.000 euros por daños morales. También le condena a pagar 3.000 euros más para cubrir los gastos sanitarios en los que incurrió. Para Jiménez Losantos, se trata de una sentencia que contempla perfectamente la naturaleza del acoso y hostigamiento.