La "noticia desagradable" por la que María José Suárez dejó a Escassi

La actitud cómplice entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en la comunión de la nieta de el Turronero fue de lo más comentado el pasado fin de semana, sobre todo con la ruptura de María José Suárez tan reciente. El jinete y la actriz se alojaron en el mismo hotel, se sentaron en la misma mesa durante toda la velada e incluso desayunaron juntos al día siguiente. Cuentan que no disimularon y hubo gestos de cariño e incluso un beso furtivo.

¿Qué opinará la modelo del acercamiento de su exnovio a la intérprete? Se conoce que María José solo quiere pasar página tras una relación que va a recordar con mucho cariño, por eso decidió publicar un mensaje con mucha clase en Instagram donde deja claro cómo se siente: "Tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena. Gracias por tantos comentarios bonitos que me habéis enviado por privado, aún estoy leyendo, porque os leo a todos".

Al ser preguntada por la prensa, ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada de Escassi y aunque ha insinuado que es cierto que le fue desleal, prefiere no revelar qué es lo que pasó entre ellos. "Me encuentro en el proceso de asimilar todo lo que ha pasado en estos diez días. No voy a salir corriendo y te voy a decir todo está bien, o sea, han pasado cosas. Hace una semana estaba de crucero con Álvaro. Después de haberle pedido un tiempo para pasarlo más con mi hijo, él decide venirse al crucero que yo tenía programado, en un intento de hacer más planes conmigo, con el niño, de arreglar las cosas. Y la verdad que bien, en el crucero hemos estado estupendamente", explicó, desmintiendo que su ruptura fuese previa y que su viaje fuese por ningún tipo de "acuerdo comercial en el crucero".

"A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo como ‘déjame que yo procese esto’. Es una noticia desagradable que ya sí que no voy a entrar a comentar, no lo voy a hacer en ningún plato de televisión. Por supuesto que nos afectaba a los dos", admite.

"Al día siguiente de volver de un crucero maravilloso, está todo bien, nos queremos muchísimo. Ahora mismo la verdad es que lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y que no saber nada de esta persona, obviamente", confiesa sin ocultar lo dolida que está con el sevillano aunque no quiera contar la verdad de lo sucedido. Y aunque María José tiene claro que "de esto se sale" admite que ha sido "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano "lo hemos pasado muy mal".

La decisión de romper la tomó ella después de unos días de parón en la relación para reflexionar y dedicar más tiempo a su hijo Elías, fruto de su relación con Jordi Nieto. La exmiss eliminaba todo rastro de su amor de redes sociales, mientras Escassi prefería optar por la discreción asegurando que "todo está bien" a pesar de las circunstancias.

El domingo, mientras salían a la luz las imágenes de Escassi e Hiba juntos, María José disfrutaba con una amiga del concierto que Luis Miguel ofreció en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Un recital que vio desde las primeras filas o donde se dejaron ver otros rostros conocidos como Nati Abascal y su hijo Rafa Medina.