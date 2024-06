Escassi y Hiba Habouk muy cómplices e inseparables en la fiesta de El Turronero

Tras su ruptura con María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, estuvo en Sanlúcar de Barrameda y acudió a la multitudinaria fiesta que organizó José Luis López-el Turronero- con motivo de la comunión de su nieta Carlota.

Como no podía ser de otra forma, el invitado más buscado de la fiesta fue Muñoz Escassi. El jinete y la actriz Hiba Abouk, que luce un nuevo look con el cabello rubio, se alojaron en el mismo hotel, se sentaron juntos toda la noche y estuvieron en actitud muy cómplice durante la velada. Cuentan que no disimularon y hay quien dice que incluso en un momento se besaron, pero ya entrada la noche.

¿Quién sabe a qué puede llegar esta amistad entre Álvaro e Hiba? ¿La fiesta de 'El Turronero' habrá conseguido unirlos a ambos para (algo más) que una bonita amistad?