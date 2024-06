Muñoz Escassi y María José Suarez: un largo final que ni el crucero del amor pudo arreglar

Luis Miguel ya está en Córdoba, ciudad natal de Paloma Cuevas, donde arranca su gira española. Ayer se vio a Luis Miguel a la salida de su ensayo, en la plaza de toros Los Califas, donde fue muy aplaudido por los fans ahí congregados. Un concierto que comenzará a las 21:30 horas y en el que no se podrá acceder al camerino una vez finalizado.

Se espera que estén sus amigos y pandilla formada por Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Raúl y Mamen Sanz y que después del concierto se trasladen todos a Valencia, al igual que Paloma Cuevas y seguramente también Luis Miguel, para asistir a la boda de la hija de Cristina Yanes y José Luis Santos

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi confirman su ruptura y desmienten haber cobrado por el crucero del amor de MSC Cruceros. Álvaro, por su parte, asegura que no ha habido terceras personas, que ante todo son amigos, se quieren mucho, y no quiere dejar de ver a Elías, el hijo de María José.

Como ha apuntado el director de Es la Mañana, no ha sido un buen final porque ha sido largo, y ni el crucero del amor ha podido salvarlo.

Ha terminado el veto a Terelu Campos en Mediaset y se estrena esta noche en De Viernes como colaboradora. La postura de Terelu, sin duda contrasta con la de Mar Flores, que ya ha señalado que no va a hacer declaraciones. Un embarazo que viene marcada por la prepotencia y la soberbia de Alejandra y Carlo y las críticas hacia los periodistas. Como ha apuntado Jiménez Losantos, Hola no habrá pagado lo que se dice por la exclusiva pero hay que pensar en la sucesión de acontecimientos monetarizados que viene.

Nuestra compañera Paloma Barrientos hablo con Bárbara Rey sobre su guerra familiar: "no se puede mentir más, es imposible; pero lo van a pagar con creces. Miente en todo desde el principio. Mi hijo no ha sido participe del 99% de lo que dice. Lo estamos pasando muy mal. Todo tendrá un final y la verdad siempre resplandece. Lo tengo clarísimo. Y por supuesto las demandas siguen su curso". Para Federico Jiménez Losantos se nota que son fabulaciones de alguien que no está bien.