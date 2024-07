Lara Dibildos y su hijo muestran su apoyo a Álvaro Muñoz Escassi

La hija de Laura Valenzuela se ha visto salpicada por la polémica ruptura entre su ex, Álvaro Muñoz Escassi y la ex Miss España María José Suárez. Lara Dibildos le dedicaba unas cariñosas palabras al padre de su hijo pequeño, a través de un comentario en Instagram, en en la que Escassi posaba junto a su hija mayor, Anna Barrachina. "¡¡Guapos!! Os quiero infinito".

Este cariñoso comentario despertó las críticas de algunas personas que no dudaron en acusar a Lara de seguir enamorada de Álvaro Muñoz Escassi: "Sigue enamorada de él y lo sabes", "Esta señora apoyando a este señor cuando a ella le hizo tres cuartos de lo mismo", "Lara siempre estará enamorada de él, es la realidad, diga lo que diga o salga ella con quién salga", "Ella siempre estuvo y estará pillada por los huesos de este casanova", "Debe estar feliz de su separación". Mientras, otros comentarios han defendido a Lara: "No le está apoyando, le está diciendo que le quiere... no es lo mismo", "Yo entiendo a Lara, como pareja puede no ser bueno, pero a lo mejor como padre y amigo es maravilloso".

Y mientras Álvaro se convertía en protagonista del programa "¡De Viernes!' el jinete recibía en directo un mensaje de su hijo pequeño. "Me está encantando como estas hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero papá", le decía Álvaro Muñoz Dibildos, su hijo menor fruto de su relación con Lara Dibildos.