El miedo de las otras 'víctimas' de Escassi: la existencia de vídeos sexuales

"Varias mujeres de Álvaro Muñoz Escassi no han hablado de él por temor a que pueda tener vídeos". Así lo aseguró este miércoles Carmen Borrego en Así la vida, ampliando la información que horas antes publicaba la revista Semana. Durante los últimos días se ha generado debate sobre el motivo por el que mujeres que han pasado por la vida del jinete y han salido escaldadas, jamás han dado la cara públicamente para denunciar sus malas artes. Ahora sabemos que todo podría deberse a su costumbre de grabar sin su consentimiento a sus compañeras de cama.

"¿Por qué las mujeres que han pasado por la vida de Álvaro nunca han hablado mal? Pues parece ser que a esos vídeos que se refiere María José Suárez, presuntamente existen otros vídeos que es a lo que temen las mujeres", aseguraba en este sentido Carmen Borrego en directo en el plató del programa de Telecinco. "Parece ser que ese es su modus operandi. A mí lo que me dicen es que varias mujeres no han hablado de él por temor a que pueda tener cosas que puede enseñar que ellas no quieren".

Precisamente este sería el motivo que más habría irritado a María José tras su ruptura. Al parecer, Valeri Cuéllar, la mujer trans que ha dinamitado definitivamente su relación, le habría puesto en alerta sobre la existencia de este tipo de contenido: Escassi le habría grabado en uno de sus encuentros íntimos y habría enseñado estos vídeos a terceras personas, entre ellas Valeri.

Por ese motivo, María José podría estar planteándose presentar una demanda contra Álvaro por "revelación de secretos" y ataques contra su honor e intimidad, esto último debido a las declaraciones que ha realizado en el programa De viernes.

La única que hasta el momento ha alzado su voz públicamente contra el jinete es Sonia Ferrer que confesó que no le gustaría tener a su expareja de enemigo: "Creo que no los tiene o que sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, yo no me metería con él (...) No conozco la relación que tenía con María José por lo que no puedo valorarla, no sé si es una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él", dijo la periodista en En boca de todos.