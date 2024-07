Un mes después de firmar el comunicado con Gabriela, Bertín sigue sin interesarse por su hijo

Se confirma que María José Suárez rompe su silencio mañana en "De Viernes" del que ya hemos tenido un pequeño avance: "Después de tantas mentiras, es hora de contar la verdad", expresa la modelo.

Para nuestros colaboradores, son varias las preguntas sobre las mentiras de toda esta historia que tendrían que hacerle a María José en la entrevista de mañana. La primera de todas es saber si tenían una relación abierta, que unos afirman y otros niegan. La segunda, si María José habría mediado/intermediado entre Valeri y Álvaro Muñoz Escassi para que se realizasen los pagos. Para Jiménez Losantos la cuestión del dinero es la clave: se habla del pago de un servicio sexual y otro es el chantaje para ocultar el pago de ese servicio sexual, porque si es un servicio, hay que pagarlo y es ahí donde se produce la discrepancia aparente que él no quiere pagar porque se siente presionado y ella le dice que pague.

La tercera pregunta sería saber por qué María José, como se está empezando a decir, tiene miedo porque hay grabaciones suyas vídeos íntimos de ella y el jinete y que se hayan filtrado su consentimiento? Y la última sería saber si ella es quién lo ha filtrado a los medios de comunicación por despecho. Como ha comentado Dani Carande, María José lo ha filtrado a 3 personas por despecho porque sabe que ha estado con Hiba en la fiesta de "El Turronero", que es lo que le altera.

Otro de los temas tratados ha sido que Bertín Osborne ha sido citado para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y realizarse las pruebas de paternidad que determinen si el bebé al que dio a luz Gabriela Guillén es su hijo. Una información que facilitó Beatriz Cortázar en ‘Y ahora Sonsoles’ donde contó que tiene que hacer dichas pruebas a partir del día 15 hasta el 22 de julio. También ha señalado que la gente que habla en boca de Bertin dice que no se piensa hacer la prueba y que la juez busca notoriedad. Después, desde ese mismo grupo de personas, comentan que otro de los argumentos es que no se hace la prueba por que no quiere ya que Bertín ya ha dicho que es el padre en un comunicado.

Beatriz Cortázar ha señalado que Gabriela siempre ha pensado en hacer las cosas bien por el bien de su hijo, y un mes después de haber firmado el comunicado, Bertín ni siquiera ha llamado, ni ha visto al bebé ni se ha interesado por él, como tampoco ha firmado contrato económico ni acuerdo de silencio. Lo que sí habrá, cuando todo esto acabe, serán declaraciones de Gabriela contándolo todo.

El director de Es la Mañana ha comentado que con este tema, Bertín se ha pasado de obtuso porque el niño no tiene ninguna culpa y es una canallada contra el niño. Además, los amigos, tiñosos y gentes de mal vivir que le dan consejos en contra de su interés, lo llevan por el mal camino.