María José y Escassi: Sexo, mentiras y cintas de video que se pueden enseñar a otros (y que es ilegal)

Esta noche tendremos a María José Suárez en "De Viernes", en la que, seguramente, veremos a María José diciendo "aquí estoy yo" y poniendo a Álvaro Muñoz Escassi en su sitio y dejándolo de infiel, falso y como dijo en el titular de Diez Minutos "¡qué tío más malo!". No sabemos cuáles son las líneas rojas que tenían como pareja o si las contará, pero sobre la relación abierta, y tal y como ha señalado Federico Jiménez Losantos, no se lo cree ni quién lo inventó, y además no cree que María José no supiera de qué pie cojea su pareja durante 3 años.

El director de Es la Mañana, cree que la clave en esta historia es Valeri, porque es a quien llaman a las 7 de la mañana y le pides que vaya a tu casa, pero sería interesante saber, desde cuándo y qué confianzas tenía para llamarla a esas horas, hacerle un Bizum, pagarle un taxi.

Y mientras, Valeri, que tenía que hacerse las fotos en un parque de Aranjuez, se ha quedado sin entrevista y sin exclusiva.

Continuando con los temas de actualidad, los abogados de Bertín Osborne nos comunican que no se va a hacer las pruebas de paternidad una vez que el cantante ya ha reconocido su responsabilidad sobre el menor un hecho que se ha producido hace semanas. Lo que parece que no saben es que cuando empieza un procedimiento judicial, se termina. Sin duda, otro error más en esta cadena de errores que no beneficia a Bertín ni a nivel de imagen ni de negocios ni a nivel personal. Los abogados vuelven a remitirse al comunicado donde no aparece la palabra esencial, que es paternidad, ya que responsabilidad, que es la palabra que más veces aparece, es otra cosa.

Jiménez Losantos ha apuntado que Bertín debería tener algún buen amigo que le aconsejase bien porque las cosas no se pueden hacer peor. Además este procedimiento no es por Bertín, es para garantizar los derechos de un niño que tiene el derecho a saber quién es su padre legal y biológico.