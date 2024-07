María José Suárez explica su versión del culebrón Escassi: una entrevista incompleta y poco creíble

Con una puesta en escena espectacular, María José Suárez llegó a las instalaciones de Telecinco a bordo de un descapotable del que bajó para desfilar como hacía sobre la pasarela y así intervenir en "De Viernes". Estaba dispuesta a aclararlo todo, aunque se embrolló bastante. Durante la entrevista, que fue de más a menos, María José aseguró que la relación con Escassi no era de "idas y venidas" como él había afirmado. También confirmó que no eran una pareja abierta, y lo que más le molestó no fue que fuera una chica trans sino las mentiras y situaciones en los que se vio envuelta. Finalmente apuntó que el detonante fue Hiba Abouk y que no va a demandar a Escassi.

Para el director de Es la Mañana de Federico, María José se contradijo y se le escaparon detalles, fue una entrevista incompleta donde estuvo espabilada pero poco creíble, que ganaba la primera media hora y al final perdió porque se lió.

Los últimos rumores apuntan que al final la colaboradora de TV va a ser María José en vez de Álvaro Muñoz Escassi. Valeri es la única que falta por salir. Comentan que ha estado con gente muy conocida, quizás nos sorprende con más cosas, seguramente en TV.

Este fin de semana, que ha venido marcado por los acontecimientos deportivos, ha hecho que volvamos a ver de nuevo a Kate Middleton con su hija Charlotte en la final de Wimbledon, mientras que el príncipe Guillermo estaba en Berlín con su hijo George, donde coincidió con el rey Felipe VI y la infanta Sofía.

Llamó la atención la infanta Sofía, que por un lado se negó a levantar la copa que le ofrecía su padre y por otro explicó su opinión sobre cómo estaba transcurriendo el partido: "Tenemos la posesión pero hay pocas ocasiones de gol". Para Jiménez Losantos, a la infanta Sofía se la veía muy cómplice con su padre aunque a la hora de hablar en TV se la veía comedida y que no tenía ganas de decir muchas cosas.