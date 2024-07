Los enigmas del culebrón Escassi: ¿Quién es el amigo "negociador" que le recomendó a Valeri?

El programa "Así es la Vida" ayer sacó los mensajes de WhatsApp de Valeri. Según Álvaro Muñoz Escassi, Valeri entabló contacto con él a través de redes sociales, les propuso verse en su casa, pero le habría pedido que le pagara los viajes de ida y vuelta desde Valladolid. También contó que días después le pidió dinero porque supuestamente su padre estaba enfermo, pero él se habría negado y habría tomado medidas legales contra él. Sin embargo, ella lo niega: asegura que fue él quien la contactó y que Álvaro le debía más de mil euros por las horas que estuvo con él.

Para nuestros colaboradores aquí hay una pregunta clave en todo este tema y es saber quién es el amigo, que no abogado, que ha mediado en este asunto tan sórdido. ¿Qué interés puede tener el amigo de Escassi en ir a liquidar la deuda a Torrelavega? Como ha señalado Dani Carande, por muy amigo que seas tú no vas a liquidar salvo que acuda una tercera persona porque el amigo no quiere verse involucrado por si acaso.

Quizás podríamos resumir esta historia de una forma más clara y menos liosa: Yo te presento a una persona que te hará unos servicios estupendos, porque a mí ya me los ha hecho, y ya me contaras qué tal te va.

Lo que sigue sin cuadrar en este asunto es que con los "profesionales" que hay en Madrid tenga que venir alguien de Valladolid para hacer el servicio, salvo que sea recomendada por alguien y no puedes involucrar a quien te lo ha recomendado. Como ha señalado Jiménez Losantos, tú no recomiendas eso si no lo has probado. Toda la historia es una tomadura de pelo.

Aunque aquí no acaba la cosa porque hay mucha gente preocupada por si salen más cosas que involucran a más personas. De hecho, y como ha comentado el director de Es la Mañana, durante la entrevista a María José Suárez hay un momento en el que se dice "gente de este medio" y a alguien se le escapa "gente de esta casa, es que los conoce muy bien. Y futbolistas", es decir que habla de la clientela, por tanto es evidente que Valeri tiene una cartera de clientes amplia.

Según Isabel Rábago, Hiba Abouk está horrorizada con toda esta historia, y más después de que María José Suárez explicase con pelos y señales en "De viernes" que se había puesto en contacto con ella para alertarla.

¿No le molesta a María José de que le haya puesto los cuernos con una persona trans y en cambio le molesta que esté con Hiba Abouk y se entere por la prensa? Está claro que esto no ha hecho más que empezar…