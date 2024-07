Mónica Pont opina sobre Escassi: "Es un adicto al sexo que tiene que curarse"

Mónica Pont, modelo y actriz, ha atendido la llamada de Kiko Hernández durante la emisión del último programa de ‘Ni que fuéramos shhh’. En la conversación, Pont recordó su participación en el reality ‘¡Mira quién salta!’ en 2013 donde compartió experiencias y sobre el comportamiento de Álvaro Muñoz Escassi. "Yo avisé que este tío era así", comentó Pont, aludiendo a las recientes polémicas que rodean al jinete.

Según Pont, desde que se encontraron en el aeropuerto, Escassi buscó contacto físico con ella, obligándola a marcar los límites. "Escassi siempre ha sido un mujeriego", afirmó, relatando cómo durante la misma edición del programa, el jinete se involucró con varias mujeres como Verónica Hidalgo y Sonia Ferrer, mientras mantenía una relación con Patricia Martínez. Pont destacó su desagrado por Escassi desde el primer día: "Desde la cena de la primera noche, me di cuenta de que era un pichabrava". También ha asegurado que se encargó de poner a todos sus compañeros en su contra debido al rechazo de Mónica sentía hacia él.

Pont no escatimó en detalles sobre las tácticas de Escassi, Mónica Pont aseguraba en el citado medio que "este tío tiene una adicción al sexo. Este tío es un adicto, tiene un problema. Tiene que pensarlo y curarse". Asimismo mencionó que Escassi se refería a las mujeres como "yeguas". "Me llamaba yegua inglesa", ha afirmado.

Por si fuera poco, también ha revelado que Escassi fue el culpable de que María José Suárez rompiera su matrimonio con Jordi Nieto, padre de su único hijo. "Escassi rompe matrimonios. No tiene ningún tipo de valor". "Jordi (refiriéndose al ex de la modelo) me contó que lo dejaron porque le había sido infiel con Escassi", ha desvelado.

Sin lugar a dudas, un nuevo relato que vuelve a poner a Escassi en el punto de mira.