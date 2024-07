La extensa lista de mujeres agraviadas y "agradadas" por Álvaro Muñoz Escassi

Ayer por la tarde Raquel Bernal, ex mujer de Álvaro Muñoz Escassi, defendió públicamente al jinete en el programa "Espejo Público": "Álvaro se portó conmigo como un príncipe. Él no hizo nada, es un caballero. Es una persona respetuosa, que me protegió en la parte económica. ¿Qué después nos separamos por tener vidas diferentes? Eso es otra cosa. Fue un hombre totalmente desinteresado, me cuidaba al 100% en la parte material. Le compré una colección de relojes y no me la aceptó. Me dijo que no me gastara el dinero en eso. Él no aceptó mi ayuda económica. No aceptó que le dejara los caballos, no se quedó con los relojes… nada. Es una persona totalmente desinteresada".

Como ha señalado Paloma Barrientos, el divorcio de Raquel Bernal y Escassi, fue un divorcio complicado a pesar de haber firmado un acuerdo prematrimonial y que no daba opció a prestaciones, y donde Álvaro se llevó un Rolex y unos gemelos como escaso botín.

También habló sobre los rumores que surgieron sobre que Álvaro habría sido infiel horas antes de su boda. Ella no se los cree para nada y ha vuelto a dar evidencia de su firme confianza al sentenciar que "eso para mí no tiene ninguna credibilidad".

Para Federico Jiménez Losantos, Raquel Bernal miente porque le conviene, básicamente porque en 10 días hay elecciones en Venezuela y pueden ir a la cárcel, por eso, por la cuenta que le trae, prefiere no decir nada.

Una nueva conquista más se suma a la extensa lista de conquistas de Escassi, en esta ocasión se trata de Ruth, una chica que estuvo en "Así es la vida" mostrando unos supuestos mensajes subidos de tono que le mandaba Álvaro Muñoz Escassi, a pocas horas de darle el ‘sí, quiero’ a Raquel Bernal con Punta Cana.

Nuestra compañera Isabel González ha realizado un amplio (y extenso) listado con las "agradadas" y "agraviadas" por Escassi. Entre las primeras se encuentran Raquel Bernal, Vicky Martín Berrocal, Blanca Romero, Lara Dibildos (madre de su hijo Álvaro), Mireia Canalda, Jessica Bueno, Lucía Casaus y Carmen Matutes, y entre las agraviadas, María José Suárez, Valeri, Patricia Martínez, Ruth, Apolonia Lapiedra y Sonia Ferrer.

Otro de los temas de actualidad ha sido la batalla judicial que ha enfrentado a Elena Tablada con su ex marido, Javier Ungría, en la que el empresario se queja de cómo se ha vendido la información. La justicia ha fallado que Elena Tablada se queda con la custodia de la niña, aunque Javier Ungría ha puntualizado que no le quitan la custodia, ya que conservan la patria potestad ambos padres, y que el reparto será cada 14 días.