Las primeras palabras de Javier Ungría tras la decisión del juez a favor de Elena Tablada

Un día después de conocer la resolución que determinó el juez en el caso de la custodia de la hija que tienen en común Elena Tablada y Javier Ungría, el empresario ha hablado con nuestra compañera Isabel González y ha hecho declaraciones al programa "Y ahora Sonsoles".

"De cada catorce días, yo tengo a la niña seis días y ella la tiene entre ocho y nueve. No sé lo que es una custodia completa, pero eso es lo que ha dicho el juez", puntualizaba Ungría al programa de Sonsoles Ónega. Ambos progenitores se reparten la custodia de su hija, por lo que Javier dispondría de seis días y Elena tendría a su hija Camila, ocho o nueve. "Al final lo que ha dicho el juez es que sigamos como estamos" ha comentado. Además de dejar claro que lo que desea es la custodia compartida, tiene seguro que Elena Tablada recurrirá la sentencia y él también.

Por si fuera poco, el ex marido de Elena Tablada añadía que: "No quiero entrar en lo económico, pero creo que ella no está de acuerdo con la pensión y pedirá más dinero".