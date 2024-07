Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, pillados juntos en una escapada romántica en Cádiz

Pocos después de que se conociera la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, comenzaron las especulaciones acerca de una posible relación de Escassi y la actriz Hiba Abouk después de estar en una actitud cómplice durante la comunión de una de las nietas del turronero, una información que molestó muchísimo a María José Suárez, casi más que la infidelidad de Álvaro con Valeri.

Ni que decir tiene que tanto Hiba como Álvaro no tardaron en salir a desmentir que este romance existiese. "No tengo ninguna relación con Hiba. Es una mujer maravillosa que conozco por Masterchef", afirmó Escassi, mientras que Hiba comentó "Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua"

Sin embargo, Pepe del Real en "Vamos a Ver" ha desvelado que mañana miércoles saldrán en una revista nuevas imágenes de ambos realizadas estos últimos días.

"Vamos a ver una pareja bomba, yo diría que es la pareja bomba de este verano, ellos se han empeñado en negar que había algo entre ellos, se dejaron ver en unas imágenes hace unas semanas, pero mañana vamos a ver a Muñoz Escassi e Hiba Abouk juntos de nuevo... podríamos estar hablando de una nueva pareja" ha confirmado el periodista.

Escassi y Abouk están "disfrutando de una escapada romántica", pero no están solos. "Ella había estado este fin de semana en Starlite como invitada, y me cuentan que se habría desplazado a una conocida localidad gaditana con sus hijos y que estarían disfrutando de unos días en compañía de Álvaro", ha añadido.

A la espera de que salga a la luz el contenido de la revista en cuestión, Pepe del Real ha confirmado que Hiba Abouk está en la misma vivienda que el jinete que habría alquilado él mismo y a la que se desplazó ella después de su compromiso en Marbella. Aun así, no se ha atrevido a confirmar que haya una relación entre ambos, sino que deja la puerta abierta a que sea una relación de amistad. "Son ellos los que tienen que confirmar la noticia", ha concluido.