Así han reaccionado Hiba Abouk y María José Suárez a las fotos de la "pillada" de Escassi y Hiba

Después del tsunami mediático que se ha despertado en torno a María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, Hiba Abouk vuelve a la palestra debido a la supuesta relación sentimental que parece mantener con el jinete, aunque los protagonistas lo han negado públicamente.

Ayer Hiba apareció en dos ocasiones. La primera, en la estación de Atocha, en la que se mostró visiblemente molesta y donde no dio ningún detalle sobre ese encuentro con Escassi en Cádiz. Sus hijos estaban presentes y siempre ha intentado mantenerlos al margen de los medios. Hiba comentaba: "Es una falta de respeto con mis hijos delante, es un problema para mí".

Horas después, Hiba apareció en el cuarto concierto de Karol G en la capital. Luciendo su nuevo look con melena rosa, llegaba al Estadio Santiago Bernabéu con prisa y con miedo a perderse el inicio del concierto. Se justificaba ante la prensa diciendo: "llego tardísimo al concierto". Eso no ha impedido que sonriera al preguntarle cuál es su relación con Álvaro Muñoz Escassi, si son amigos o si ya son algo más que eso. Guardando silencio pero visiblemente contenta, se despedía de la prensa diciendo un "gracias" mientras entraba al estadio.

Por su parte, María José Suárez, la tercera en discordia, se ha tomado con humor la publicación de las imágenes en la revista Semana: "Muy bien" se limitaba a decir al respecto. Ante la incredulidad de unas viajeras que no podían apartar la mirada de María José por las las preguntas sobre Escassi, la modelo no podía retener las risas: "Están ahí mirando para atrás como diciendo... ¡Uy, qué interesante!" comentaba María José.

Al preguntarle sobre la supuesta relación entre el jinete e Hiba Abouk, María José se evitaba hacer cualquier tipo de comentario: "Yo no tengo nada que hablar de ese tema". Además, la modelo dejaba claro que "estoy feliz de que ya no se me relacione con esta persona" y es que después de la gran decepción que ha sufrido, está consiguiendo levantar el vuelo y olvidarle: "Estoy contenta".

Dejando muy claro que ella no tiene nada más que añadir a su relación con Álvaro Muñoz Escassi y todas las informaciones que salgan sobre él a partir de ahora, aclaraba: "Yo ya lo que tenía que decir al respecto lo he dicho ya en una entrevista y ya no tengo nada más que opinar sobre este tema". Sin lugar a dudas, estas nuevas fotografías suponen un duro golpe para María José que está viendo como sus sospechas con respecto a un romance entre su ex pareja y la actriz se están confirmando.