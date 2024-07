Sonsoles Ónega se deshace en elogios hacia su novio a punto de cumplir su primer aniversario

Sonsoles Ónega está pasando por un momento dulce en lo profesional asentada como uno de los rostros fuertes en las tardes de Antena 3 pero también en lo personal, a punto de cumplir un año de relación junto a su pareja Juan. En una charla con Hola, la presentadora asegura que su novio "suma mucho" y aunque a veces es difícil tener suerte en el amor, ahora mismo está "muy feliz".

"Me suma mucho. Por Dios, virgencita, que me quede como estoy, también en el amor", dice la periodista, reconociendo que junto al empresario y en este etapa de su vida su relación es de amor "maduro". "Indudablemente, los amores maduros son los más disfrutones y Juan es un tipo superdisfrutón. Nunca se cansa, siempre le apetece hacer todo", desvela.

"Para eso, él tira más de mí. No miramos más allá que estar juntos, porque no tenemos ninguna aspiración de tener bebés ni nada por el estilo. ¡Dios me libre! Él tiene dos, yo también y está todo perfecto", zanja la comunicadora, que tiene dos hijos en común, Gonzalo y Yago con el abogado Carlos Pardo, con el que estuvo casada once años.

De nuevo soltera y a cargo de los niños, Sonsoles hizo borrón y cuenta nueva en un periodo difícil para todo el mundo, en plena pandemia. Fue precisamente en 2021 cuando volvió a llenarse de ilusiones al conocer al arquitecto César Vidal, con quien convivió una temporada. Tampoco salió bien y en diciembre de 2022 se conoció la ruptura.

Juan, inversor financiero, también estuvo casado y se separó hace unos años. La pareja, que se conoció a través de unos amigos en común, inició su relación a finales del año pasado, aunque desde entonces han conseguido mantener su historia alejada de los medios.

Por fin, Sonsoles Ónega ha encontrado la estabilidad emocional que buscaba. En un tiempo donde además de celebrar ese éxito televisivo, ha vuelto a obtener un reconocimiento literario con la novela que obtuvo el premio Planeta como finalista, Las hijas de la criada. En una palabra: no sólo destaca ante las cámaras sino que escribe con brillantez.