El millonario acuerdo que recibiría Georgina en caso de separación de Cristiano Ronaldo (según la prensa portuguesa)

Arrancamos el mes de agosto con dos culebrones activos, el de Álvaro Muñoz Escassi, que vuelve a la carga en redes sociales y el del hijo de Carmen Borrego, que se ha reactivado después de que hayan pillado a José María Almoguera comiéndose a besos a una mujer que no es Paola Olmedo. Al parecer se trata de una compañera de programa, con la que comparte gusto por los tatuajes. Beatriz Cortázar no cree que sea un montaje sino una pillada ya que José María es una persona discreta que suele huir de la prensa, a pesar de haber vendido reportajes, entre ellos el de su separación, que inusualmente hizo en común con su ex pareja.

Carmen Borrego ha comentado que está abierta a tener siempre a mi hijo junto a ella y que siempre estará allí para ayudarle.

Y siguiendo con el clan Campos, ya sabemos el sexo del futuro bebé de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio será niño. ¿Les habrán reventado la exclusiva? De momento la pareja no se ha pronunciado tras conocerse la noticia, aunque parece que ya estarían barajando nombres para el bebé, que podría ser el de su padre, ya que es la tradición en Italia.

Lady Gaga anuncia que se casa en los Juegos Olímpicos de París, donde hemos podido ver a celebrities como Tom Cruise y su ex Nicole Kidman, Ariana Grande, Cindy Crawford, Bill Gates o Sarah Jessica Parker. Por su puesto no ha faltado nuestra Familia Real, primero con la princesa Leonor y la infanta Sofía (que nos han dejado imágenes maravillosas en los días que han estado en París, aunque ya volvieron el martes mientras que la reina Letizia les ha tomado el relevo). La reina ya ha tenido la oportunidad de celebrar una victoria, en este caso de la selección femenina de waterpolo. Nuestras colaboradoras han comentado el gran cambio en las redes sociales de Casa Real, concretamente en Instagram, donde dan una imagen más cercana y moderna.

Cristiano y Georgina se encuentran en Mallorca disfrutando de unos días sin sus hijos navegando en un lujoso yate. Como curiosidad, la prensa portuguesa especula sobre qué recibiría Georgina si rompiese con Cristiano Ronaldo. Según han confirmado el medio portugués ‘TV Guía’ la pareja tiene un acuerdo en caso de que se acabe la relación. Aunque Cristiano Ronaldo se refiere a Georgina como su mujer, no se han casado a pesar de que llevan ocho años de relación y tienen dos hijas en común. Según el acuerdo Gio recibiría 100.000 euros al mes y la mansión de 4.000 metros cuadrados situada en La Finca de Pozuelo de Alarcón.

Como han señalado las colaboradoras, seguramente lo tienen todo atado y bien atado, que incluye un acuerdo de confidencialidad que seguramente tendrán que revisar cada x años. Lo que está claro es que ahora mismo, Georgina eclipsa a Cristiano, incluso interesa más que él.