El clan Campos continúa con sus polémicas mientras Isabel Pantoja cumple años sin reconciliación familiar a la vista

Isabel Pantoja cumple 68 años, y lejos quedan las celebraciones en Cantora con tortilla y gazpacho, rodeada de fans y de los suyos. La tonadillera está desde ayer en Castellón, donde actúa mañana, y a escasos kilómetros de donde se encuentra su hijo, Kiko Rivera. La tonadillera cumple años con varios frentes abiertos, entre ellos el no poder ver a sus nietos, o una posible reconciliación con su hijo. Como han señalado los colaboradores, veremos si esta reconciliación se produce ya que, cuando Kiko se encontraba en el Hospital, echó a Isabel Pantoja de la habitación y son muchos los desplantes.

Y en esta época en la que todos los famosos hacen documentales, ayer se desveló en el programa 'Vamos a ver' los detalles de la serie de Isabel Pantoja, en la que sería la narradora de su propia historia con algunas líneas rojas: no quiere hablar de su paso por la cárcel ni de sus relaciones sentimentales

Quién también cumple años es Chábeli Iglesias, fecha que siempre ha estado rodeado de polémica y misterio ya que se creía que había nacido en septiembre pero fue un mes antes. Una historia que cuenta Paloma Barrientos en su libro ‘Isabel Preysler reina de corazones’ y que ha aclarado hoy. Chábeli nació en Portugal porque era un escándalo que Isabel Preysler se hubiera casado embarazada. "Oficialmente" Chábeli fue ochomesina, pesando tres kilos y pico, y a Preysler se la llevaron a Portugal, sin su familia y con Papuchi como ginecólogo, ya que Julio estaba de conciertos y no apareció días después.

Las Campos están enfadas y continúan rodeadas de polémica. Por una parte, Alejandra Rubio no sabía que desvelarían en TV el sexo del bebé, que será niño. Algo que ha quedado claro después de escuchar las declaraciones de su tía, Carmen Borrego que ha mostrado visiblemente molesta. Aunque quien se lleva la palma es Terelu, quién en su posado veraniego habla de su situación económica. "Hago malabarismos para sobrevivir. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito", señala. Las críticas no se han hecho esperar ya que llama la atención que esté pasando por un mal momento económico dadas sus continuas apariciones en televisión. Como han señalado en la tertulia, sin duda no ha estado muy afortunada en sus declaraciones ya que es una persona que ha ganado mucho dinero pero siempre ha llevado un tren de vida elevado.

El rey Felipe VI está "de Rodríguez" en Mallorca, participando en las regatas y en los actos relacionados con la Copa del Rey de vela, como el concierto de Jaime Anglada en el Real Club Náutico de Palma cantando de forma improvisada "un velero llamado libertad". Por su parte, la reina Letizia está en los JJOO de París, donde ha acudido a varias de las competiciones, vestida con la equipación de la delegación española, donde pudo felicitar a los medallistas María Pérez y Álvaro Martín.