Iñigo Onieva cierra su restaurante dos meses después de su apertura y se marcha a París

La nueva andadura de Iñigo Onieva como empresario con su restaurante Casa Salesas no ha resultado todo lo exitosa que se esperaba. Después de la multitudinaria inauguración del local, al que asistió su mujer Tamara Falcó y su suegra Isabel Preysler, así como medios de comunicación de todo el país, no tardaron en llegar las críticas que aseguraban que la calidad de la comida y la atención a los clientes no era todo lo buena que podría esperarse.

Aunque su suegra y su mujer han hecho todo lo posible por ayudar a Iñigo a relanzar este nuevo negocio, lo cierto es que, al menos por el momento, no ha logrado hacerse un hueco entre la extensa oferta de hostelería que hay en la capital española. No obstante, en estos meses no han dejado de trabajar para adaptar la carta a los deseos de clientes y han conseguido buenas críticas entre sus clientes (aunque las malas lenguas dicen que muchas de ellas están escritas por la familia de Onieva).

Sea como fuere, esta semana ha comenzado con la sorprendente noticia del cierre del local por vacaciones. A través de las redes sociales, Iñigo Onieva y sus socios han anunciado que echan el cierre hasta el 21 de agosto debido a las vacaciones del verano, algo que sus clientes no han entendido, pues "no han cumplido ni los tres meses abiertos": "Good Trip ! Casa Salesas will be closed until August 21st. See you soon! Stay tuned", han escrito, deseando volver a ver a sus clientes a la vuelta.

Aprovechando estos días de descanso, Iñigo Onieva ha puesto rumbo a París, ciudad donde se están celebrando los Juegos Olímpicos 2024. Como gran amante del deporte, el marido de la marquesa de Griñón ha compartido una fotografía en la icónica torre Eiffel después de disputar una carrera en los alrededores de este emblemático lugar: 50 minutos de carrera y 10 kilómetros bordeando el río Sena y los campos Elíseos.

"Sports Fuel The Spirit", ha escrito Íñigo en su cuenta de Instagram: "CITIUS, ALTIUS, FORTIUS", (Latin for "Faster, Higher, Stronger") The Ethos of the Olimpic Games which reflects the aspiration for continuous improvement and excellence. (El espíritu de los Juegos Olímpicos que refleja la aspiración de mejora continua y excelencia)", unas palabras que nos dejan ver la gran importancia que le da Onieva a estar en forma.