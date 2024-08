Sin noticias ni apariciones públicas de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia: ¿problemas en el paraíso?

Una de las noticias destacadas del día, ha sido el fallecimiento repentino, a los 79 años de edad, de Carlos Goyanes, marido de Cari Lapique. Carlos Pérez Gimeno habló con Maribel Yébenes, gran amiga de Cari, y ha destacado que Goyanes era un señor muy educado, que llevaba tiempo apartado de la vida social y del foco mediático y lo que más le gustaba era llevar una vida tranquila disfrutando de sus nietos. Dani Carande ha recordado que ayer, precisamente, se celebró el primer aniversario del fallecimiento de Antonio, marido de Maribel Yebenes. Fueron muchos los familiares y amigos que se acercaron al tanatorio de San Pedro de Alcántara, donde se ofició una misa.

Álvaro Muñoz Escassi ha decidido poner tierra de por medio y ha puesto rumbo a Cartagena de Indias, después de sus múltiples polémicas sentimentales y de infracciones de tráfico durante sus vacaciones en Cádiz, algo que no es la primera vez que ocurre, porque como han señalado los colaboradores, Escassi ya había tenido problemas con las infracciones de tráfico, concretamente en la madrileña calle de Almagro. Por lo visto el viaje a Colombia es por motivos de trabajo relacionados con su trabajo como imagen de una marca de café.

Mientras tanto, en Instagram, Valeri no da su versión aún porque el tema está judicializado y niega tener en su poder imágenes de Escassi y Maria José manteniendo relaciones íntimas, aunque si vio las imágenes pero no las tiene en su poder.

María José Suárez, por su parte, ha estado en Chiclana de la Frontera donde se comentó que había estado con un hombre "misterioso". La revista Hola se ha puesto en contacto con ella y ese hombre misterioso no existe puesto que se trataba de Jordi, el padre de su hijo Elías, con quien tiene una buena relación.

Dani Carande se sorprende que a estas alturas no haya imágenes de la pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ya que se les ha visto poco en los últimos tiempos, llegándose a hablar de una posible crisis. Ahora mismo, Alejandra no tiene trabajo en TV, a pesar de que se habló de que ficharía por algún programa, incluso que se quería dedicar a fomentar a sus redes sociales para monetizarlo más. Sorprende que cuando estén en Madrid cada uno viva en una casa. Están juntos pero no revueltos.

Dani Carande nos ha adelantado que va a ser un otoño de muchas memorias. Y aunque no ha querido especificar, sabemos que Gabriela Guillén va a escribir sus memorias que serán una autoayuda para las mujeres que vienen a España. Lo que no se sabe es si abordará el tema de Bertín Osborne, que a día de hoy todavía no conoce al bebé, a pesar de las gestiones de El Turronero, que continua mediando entre ambas partes.

Elena Tablada ha tenido que decir adiós a su aspiración a ser Miss Universo puesto que no ha sido elegida por los jueces. Para superarlo, se ha ido de vacaciones a Nueva York acompañada por su íntima amiga Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz, en un exclusivo yate, según la revista Semana