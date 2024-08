Macarena Olona olvida su polémica con Colate y se marcha de viaje

Ha sido una semana intensa para Macarena Olona: sin esperarlo, se convertía en la gran protagonista de la prensa rosa de nuestro país debido a unas controvertidas declaraciones de Nicolás Vallejo-Nájera en la revista Hola. El empresario y la abogada coincidieron en Menorca, en la fiesta de celebración del 60 cumpleaños del empresario Rafael Merry del Val, en la Illa del Rei, cerca de Mahón. De hecho, se compartieron imágenes del evento en el que se podía ver a ambos charlando y riendo, evidenciando que hay una buena sintonía entre ellos.

Preguntado por este inesperado encuentro, Colate jugó con la prensa e insinuó que podría haber algo más entre ellos: "Hemos pasado un fin de semana juntos en Menorca y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja…" Además, afirmó que aunque ya se conocían, nunca habían "convivido" y que Macarena le parece una mujer inteligentísima, muy guapa y muy simpática. "Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro". Decía incluso que Macarena se había convertido "en una alegría del verano".

Estas declaraciones pusieron en un aprieto a la expolítica de Vox, que nunca ha hablado sobre su vida privada en los medios de comunicación. Finalmente desmintió en exclusiva para Es la mañana de Federico cualquier tipo de relación sentimental con el ex de Paulina Rubio: "Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más. Colate es el excuñado de una buena amiga mía", aclaró, añadiendo que en estos momentos está "sola y tranquila" y que "así quiere estar". Desmentía de paso la supuestas relaciones que se la han atribuido en los últimos meses, como la que se dijo que tenía con el músico Vigo David Romero.

Apenas unos días después del ‘escándalo’, Macarena Olona ha puesto tierra de por medio y se ha marchado de viaje a Londres, tal y como ella misma ha contado en su cuenta de Instagram.

Lo ha hecho con un look de lo más rockero: con chupa de cuero y unas enormes gafas de sol. Dos imágenes en las que se la ve sonriente, por lo que parece que ya ha olvidado los sucesos de esta agitada semana.