Maite Galdeano anuncia medidas legales contra su hija Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sofía Suescun no ha tenido un regreso de Honduras tranquilo: después de unas duras semanas en la primera edición de Supervivientes All-Star, donde quedó en un tercer puesto, la influencer ya está de regreso en Madrid en la vivienda que comparte con su novio Kiko Jiménez y su madre Maite Galdeano. Aunque esta última ya había advertido en los platós de televisión que la relación con su yerno era complicada, todo ha estallado esta semana después de que desvelase a través de las redes sociales que había sido "expulsada" de la casa de su hija después de una fuerte discusión.

Durante horas, Maite narró la mala experiencia que ha vivido durante estos años con la pareja de Sofía, insinuando aspectos muy oscuros de la personalidad de Kiko Jiménez. Este por su parte, reapareció este sábado en el programa Fiesta, apoyando las palabras que horas antes había publicado Sofía Suescun en redes sociales, asegurando que Maite Galdeano tiene problemas psicológicos que debe tratarse con especialistas: "Maite no está bien".

Esta acusación no ha gustado nada a la aludida que ha anunciado medidas legales contra la pareja: "Yo estoy mal por mis enfermedades físicas pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte mentalmente, ¿de acuerdo? Como digan lo contrario denunciaré a saco con mi abogada", ha explicado en redes sociales, llamando "mentiroso compulsivo", "rata" y "sinvergüenza" a Kiko, al que acusa de tener sometida a Sofía.

Cree que el colaborador solo quiere a Sofía para él y que la tiene "secuestrada" en su propia casa: "Estoy mal por mis enfermedades pero estoy bien de la cabeza. Estás intentando llorar y no te sale. No tienes alma. Fui a hacer las paces y a querer a mi niña. Me trataste muy mal y de señora con la policía. Yo quería dar un beso a mi hija y tú eres el protagonista de que no me pueda acercar a ella. Es muy grave lo que está pasando pero ya saldrá a la luz. Le dirigiste todo, le dijiste 'o tu madre o yo (...) ¿De qué me está acusando? Va a pasar algo más contigo. ¡Está secuestrada en su propia casa! Yo también tengo abogada, pringado. Me está dejando de loca y por ahí no voy a pasar. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura y los voy a denunciar solo por eso".

"Tiene que buscar ayuda"

En sus aparición en Fiesta, Kiko Jiménez confesó que, cuando Sofía estaba en el reality, Maite y él tuvieron una disputa "muy fuerte" por la que se dejaron de hablar. Un enfrentamiento que se hizo público durante una gala presentada por Sandra Barneda. No existió relación durante unas semanas, pero Kiko hizo "de tripas corazón" ante el inminente regreso de Sofía, e intentó "reconducir" lo suyo con su suegra: "Estoy pasando miedo últimamente. Se le ha ido de las manos completamente. A día de hoy tengo miedo por todo, por nosotros, por mí, por ella. Sofía dice que estos mensajes no se pueden tolerar ni consentir. Vamos a tomar medidas, estamos en ello", dijo, asegurando que teme por la "seguridad" de su novia y él mismo.

Kiko lamentó lo que están sufriendo el resto de la familia, especialmente su cuñado Cristian: "Él tiene una posición complicada. Ha sufrido muchos desprecios a lo largo de los años en televisión por parte de su madre. Y aun así, que es todo corazón, está intentando mediar y decirle que tiene que ponerse en manos de especialistas y que no está haciendo lo correcto y que no es el camino. Que lo que está diciendo no es la realidad (...) Espero que con el tiempo reconozca que no está bien o que le pueda plantar cara a esta situación, que es complicado para ella. Tiene que aceptar esa ayuda. Sofía necesita ser feliz y priorizar por ella misma. Su día a día es difícil y todos tenemos derecho a ser felices y buscar esa felicidad".

"Nunca le he dicho a Sofía que si su madre o yo. Nunca en 5 años. Siempre las he respetado como pack. Como si tengo que vivir en otra casa, siempre he respetado la decisión de que vivieran juntas. Hicimos hasta dos casas. Todo lo que dice Maite viene de esos celos irracionales que tiene. Se expresa con tanto desprecio... No es justo ni para ella ni para mí", concluyó.