Natalia Almarcha atiza a Risto Mejide tras "abrir los ojos": "Quiero hacerlo público"

Natalia Almarcha y Risto Mejide han puesto fin a su relación (otra vez). Sin embargo en esta ocasión parece que ha sido la definitiva a tenor de los comentarios que la farmacéutica ha publicado en sus redes sociales. Unos mensajes que han visto la luz después de que fuese pillada teniendo una cita con un conocido concursante de La isla de las Tentaciones, José Sánchez, que participó en la primera edición del reality junto a su novia Adelina Seres. Este encuentro, desvelado por la periodista Laura Fa, confirmaba que la valenciana estaba tratando de rehacer su vida tras su enésima ruptura con el publicista.

Esta información se sumaba a otra que aseguraba que Risto Mejide tenía una relación muy estrecha con una de su compañeras del programa Todo es mentira, algo que hizo le hizo estallar contra Laura Fa: "Es una indocumentada que, cuando no tiene noticias, se inventa la vida privada de los demás. Algún día se hará justicia con esta ‘periodista’, os lo aseguro", escribió en sus redes sociales, asegurando que la colaboradora de Espejo Público había engañado a sus seguidores.

La periodista, a través de un vídeo de Instagram, respondía al presentador: "Tenía una info y se ha picado el protagonista de relleno, o sea, Risto Mejide. Tengo muchos mensajes que me enviáis los stories de él. Me tiene bloqueada y no puedo verlo (...) ¿Qué os parece? ¿Tengo que preocuparme por la frase que me dedica de ‘algún día se hará justicia con esta periodista’? Yo creo que no. Somos libres de opinar todos y las cosas que sería delito que contara, no las cuento. No porque sean comprometidas para él, sino porque hay cosas que no se pueden contar".

Lo que nadie esperaba es que Natalia Almarcha apoyase las palabras de Laura Fa contra su expareja. Citando el vídeo de la comunicadora, apoyaba el discurso y cargaba contra Risto, dejando entrever que podría contar muchas cosas sobre su relación ahora que ha "abierto los ojos": "Quiero hacer algo público que nunca me

atrevería a decirte por privado, Laura. Siempre he sido muy cobarde para hablar con periodistas de la prensa rosa...", comienza escribiendo. "Laura, no te conozco e, incluso, te confieso que he pasado bastante tiempo sin entender por qué sacabas tanta información sobre mí. Y es ahora cuando entiendo que es tu trabajo, que tú solo informas de lo que recibes de gente muy allegada a esa persona. Y contra eso no se puede hacer nada...", añade, lanzando un dardo contra su expareja.

Concluye el vídeo agradeciendo a la periodista que la haya "protegido" y la intentase ayudar a descubrir cómo era realmente su relación: "He estado viendo de nuevo todos tus vídeos dirigidos a mí en este tiempo y, la verdad, es ahora cuando noto que en muchos me proteges y me intentas abrir los ojos. Me parece muy bonito que nos ayudemos de mujer a mujer. Gracias".