Esther Doña vuelve a sonreír. Atrás quedan su duelo por su marido, el marqués de Griñón, y el sufrimiento que le causó su relación con Santiago Pedraz, el juez que hizo de su vida un infierno, según sus propias palabras. La malagueña está enamorada de nuevo.

Han pasado ya dos años desde aquel mes de agosto difícil para Esther Doña. Horas después de que la revista Hola publicase su anuncio de compromiso matrimonial con el juez Santiago Pedraz, en Es La Mañana de Federico desvelamos en exclusiva que el noviazgo había terminado de manera abrupta. Una discusión subida de tono durante las vacaciones acabó con una historia de amor que ya empezó con mal pie, debido a las muchas críticas que recibieron ambos por su precipitación y, en teoría, falta de intereses comunes.

El tiempo acabó demostrando que lo suyo no era posible y Esther y el magistrado rompieron y tomaron caminos distintos. Él rehizo su vida con Elena Hormigos y ha sido padre recientemente a sus 66 años, cuando está a punto de jubilarse. Esther probó suerte en la televisión y colaboró durante un año en Y Ahora Sonsoles, programa en el que explicó lo complicada que había sido su relación.

Ahora Doña ha vuelto a encontrar el amor. Sus recientes viajes a Portugal, de los que ha dejado constancia en sus redes sociales, tenían una explicación: ha comenzado una relación sentimental con un atractivo caballero nacido en el país vecino. Se llama Joao, tiene 41 años y no tiene nada que ver, al menos físicamente, con sus dos últimas parejas. Se trata de un apuesto moreno que ya peina algunas canas. El marqués de Griñón, un hombre de gran porte y elegante, ya tenía su edad cuando empezaron su relación. Y el juez Pedraz siempre ha presumido de su larga melenita rubia.

Vacaciones en Comporta

Esther y Joao no se esconden y ya publican fotos juntos, la última desde el hotel Sublime Comporta, un alojamiento de lujo con suites que superan los 600 euros por noche en el que han pasado unos días de descanso. La pareja ha acudido además a una boda en las Azores en la que Esther recogió emocionada el ramo de la novia: "Primera vez en Azores, primera boda aquí… Recibir el ramo de la novia", escribió en Instagram sobre una imagen en la que Joao besa su mejilla. Viajar y conocerse. Es lo que hacen desde que empezó su relación antes del verano. No se han separado ni un solo día y sus familias están encantadas con la incipiente relación. Eso sí, Joao, empresario y padre de dos niños, no quiere saber nada de los medios de comunicación. Es alérgico a la prensa rosa.

.