Luis Canut, marido de Patricia Pérez, muestra su carnet de la ONCE tras quedarse ciego

Luis Canut, marido de la colaboradora de televisión Patricia Pérez, comenzó el año de la peor manera y vivió un auténtico infierno que le ha dejado secuelas. Tal y como desveló ella en redes sociales, su marido sufrió meningitis que contrajo a través de excremento de ave y se infectó por inhalación, dejándole una ceguera parcial.

La presentadora explicó que la criptococosis es la levadura que le infectó y se contagia por inhalación. "No hay tantos estudios que dictaminen que es por contacto. Los aerosoles de esa levadura todo el mundo los respira, no solo de las heces de las palomas, también de las cotorras y de la mayoría de las aves (...) El problema de esta levadura es que como pase es difícil diagnosticarla y atraviesa barreras fundamentales", narraba Patricia, que comentaba que ellos viven en una zona con muchos árboles, por lo que tienen más posibilidades de contagiarse.

Hace poco más de un mes Canut anunció que recibió el alta después de unos meses intensos. "Hombre valenciano muuuuuy feliz por haber recibido el alta de su centro de neurorehabilitación. La frase, ‘Luis, ya estás recuperado’ la recordaré toda la vida. Mi rehabilitación continua pero ya no es por camino de tierra, es por autopista", escribió en su perfil de Instagram.

Ahora ha compartido feliz que es un nuevo afiliado a la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. "Hombre valenciano ciego feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a la ONCE. He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no toda. Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente y con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron, ‘no hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE’. Mil gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí, como a Patricia. Esto no para, #FalleraMayorParalímipica", escribió con mucho sentido del humor.

Tras denunciar el accidente Patricia Pérez insistió en que el problema no son las palomas sino sus excrementos. Desde el altavoz del programa de Ana Rosa, Patricia Pérez pidió que, por higiene, en los sitios donde hay mucha concentración de aves se extreme la limpieza: "Si yo tuviera menos palomas, a lo mejor a mi marido no le hubiese pasado. El problema son las heces secas, que incuban más que la que lleva días".

"Estoy un poco obsesionada con este tema. Por favor, limpiad las aceras. Además hoy en día que vamos a todo correr, no damos importancia al descanso y al tener tanta prisa, nuestros sistemas inmunes también se debilitan", comentó.